Parma si-a stabilit planul pentru sezonul viitor! Ce se va intampla cu Man si Mihaila din vara

Conducerea Parmei doreste sa faca cateva schimbari in lot dupa ce a a fost retrogradata in Serie B.

Echipa condusa de D'Aversa a decis sa ii tina in continuare in lot pe jucatori de baza, care au evoluat constant in meciurile din a doua parte a campionatului, iar printre ei se afla si romanii Dennis Man si Valentin Mihaila, conform editiei tiparite a ziarului italian Gazzetta dello Sport. Parma nu doreste sa il vanda pe fostul atacant al FCSB-ului, chiar daca echipa va evolua in liga secunda din sezonul urmator.

Pe langa cei doi fotbalisti romani, echipa doreste sa ii pastreze si pe alti jucatori de perspectiva, precum Maxime Busi, adus anul trecut de al Charleroi pe suma de 7.5 milioane de euro, Vasilis Zagaritis, transferat de la Panathinaikos in iarna, Dann Dierckx, fundasul cumparat de la Genk si Simon Sohmn, pentru care Zurich a incasat 6.5 milioane de euro in octombrie 2020.

Totusi, Parma pregateste si cateva plecari, printre ele se numara Luigi Sepe, portarul dorit de Empoli si Napoli, Gervinho, care ar putea pleca in zona Golfului, Bruno Alves, fundasul care se pregateste sa se intoarca in Portugalia si Joshua Zirkzee, care va reveni la Bayern, clubul de la care a fost imprumutat.

Dennis Man a jucat in 14 partide in acest sezon si a marcat de doua ori, in schimb Valentin Mihaila a punctat de patru ori si a oferit doua pase de gol in 17 aparitii avute in tricoul Parmei.