"L-am tratat ca pe propriul copil, iar apoi m-a tradat!" Anamaria Prodan nu-l iarta pe Dennis Man dupa scandalul transferului la Parma

Impresara nu uita ca a fost sarita din schema la momentul transferului din iarna a lui Dennis Man.

Scandalul care l-a avut in prim-plan pe Dennis Man nu pare sa-i dea pace fostei impresare a fotbalistului, iar Anamaria Prodan spune ca nu va uita ce s-a intamplat, mai ales in conditiile in care l-a tratat pe fotbalist ca pe propriu copil, dupa care a fost tradata de acesta.

"Sa stea legati de cine vor. Imi canalizez atentia pe alte lucruri. Am compania mare in Dubai, am jucatori locali foarte buni. Cine vrea sa faca performanta, foarte bine. Cine nu, sa fie sanatos.

Nu mai stau sa patesc ce am patit cu Man. Sa il cresc, sa il ajut, sa il tratez ca pe propriul meu copil, iar mai apoi sa ma tradeze, sa dispara", a spus Anamaria Prodan pentru Playsport.