"A fost lovit intentionat! Antrenorul a oprit pregatirea!" Dezvaluiri incredibile de la Parma! Ce i-au facut colegii lui Man

Dennis Man, tinta atacurilor colegilor la primele antrenamente de la Parma.

Alexandru Meszar, finantatorul cluburilor Atletico Arad si UTA, a dezvaluit ca Dennis Man a fost supus unor atacuri brutale ale colegilor la primele antrenamente la Parma.

"Din ce am auzit, la primele antrenamente la Parma a fost lovit intentionat. A fost un moment cand antrenorul a intrerupt antrenamentul din cauza asta. A primit coate in gura.

Si in Italia, chiar daca sunt profesionisti, painea e paine. Jucatorii isi marcheaza teritoriul. Man a fost sprijinit de antrenor, de conducatori, de familie si a mers mai departe. Si-a castigat si el teritoriul. Dar in aceasta lupta trebuie sa intri. Nu poti sa cedezi. Daca cedezi, te intorci acasa, in tara. Multi au venit acasa", a spus Alexandru Meszar, potrivit gsp.ro.

Meszar a mai dezvaluit ca la inceputul carierei sale, Man a fost la un pas sa se lase de fotbal, insa datorita caracterului sau puternic a revenit si a evoluat spectaculos.

"Cand era mic, a avut probleme. A vrut sa se lase. Antrenamentele de la Atletico nu sunt usoare, trebuie sa muncesti. Francisc Tisza, cel mai bun slefuitor de talente din zona sau poate chiar din tara, are un stil mai dur si nu o data sau de doua ori a fost trimis acasa.

Man a mers acasa, dar a revenit. Aici se vad caracterele. Ma dai afara, vin inapoi. A;tii se duc la alta grupa, mai slaba.

Pentru Dennis, a fost foarte important ca tatal lui s-a mutat cu el la Bucuresti. Daca nu s-ar fi mutat, cred ca Dennis nu era acum la Parma. Bine, daca fotbalistul nu are un caracter dispus la sacrificii, nici familia nu il poate ajuta. Dar Dennis e un caracter puternic", a mai spsu Meszar.

Dennis Man a semnat cu Parma la inceputul acestui an. 11 milioane de euro a incasat Gigi Becali in schimbul fotbalistului adus de la UTA in 2016.

Man il are coleg la Parma pe Mihaila. Desi cei doi romani s-au integrat foarte usor in echipa si au avut evolutii laudabile, Parma a retrogradat in Serie B. Presa din Italia anunta ca, cel mai probabil, cele doua "perle" din Romania o vor parasi pe Parma in aceasta vara.