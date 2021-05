Mihaila a venit la finala Cupei cu fularul Craiovei si a anuntat ca va juca la Parma in Serie B. Cum a aparut la stadion

Valentin Mihaila a raspuns prezent la finala Cupei Romaniei, dintre Craiova si Astra.

Fotbalistul Parmei a venit sa-si vada fosta echipa in duelul din finala Cupei Romaniei contra celor de la Astra si a vorbit despre primul sezon din Italia, dupa ce in toamna anului trecut pleca de la Olteni catre Serie A, in schimbul a 8 milioane de euro.

Romanul spune ca vrea sa continue la Parma si din sezonul urmator si sa contribuie la revenirea echipei in primul esalon al fotbalului italian.

"M-am operat miercuri din nou, ma simt bine, vedem cum voi fi peste 3 luni, cand a spus doctorul ca voi reveni. Trei saptamani pauza, fara sa fac nimic, apoi sa incep sa fac recuperarea si mi-a spus ca dupa trei luni voi putea juca. Ma voi recupera aici, am vorbit deja cu domnul doctor care e si la nationala, iar in Italia voi merge la un control la doctorul de la echipa din doua in doua saptamani, probabil, sa ma vada si cam atat.

Sper sa castige, speram sa ia campionatul, nu s-a putut, dar speram sa ia Cupa. Cu unii colegi am vorbit deja, poate pentru altii o sa fie o surpriza. Sper sa fiu talisman norocos. Speram anul asta, puteam sa iau si eu o medalie, dar sper sa ia anul viitor. M-am acomodat foarte repede, mai ales ca dupa a ajuns si Dennis.

M-am inteles foarte bine cu el, s-a acomodat si el cat de cat repede, e greu intr-o tara straina. A avut noroc ca m-a avut si pe mine acolo roman. S-a inteles si cu antrenorul foarte bine. Pacat ca nu am jucat mai mult, imi doream sa joc mai mult. Am avut accidentarea, el acum pe final, la fel, s-a accidentat.

Voiam sa mai joc si aceste ultime etape. Pe primul loc sanatatea, apoi vedem ce se va intampla. Probabil ca va fi o problema ca am jucat mai putin in ceea ce consta ramanerea noastra la Parma sau plecarea in Serie A, la alta echipa. Normal ca ne dorim sa jucam in Serie A, dar daca avem contract cu Parma, nu avem ce sa facem, trebuie sa ne facem datoria si sa jucam in Serie B anul viitor.



Pana acum nu am avut nicio discutie cu conducerea. Avem contract si trebuie sa jucam pentru Parma, nu? Nu a fost foarte greu pentru mine. M-am acomodat foarte repede, m-am impus de la inceput, am incercat sa joc pe stilul meu si mi-a iesit destul de bine", a spus Valentin Mihaila.

Mihăilă a venit să-și susțină foștii colegi de la Craiova. A venit cu fularul de suporter si cu toată familia. Merge șchiopătând pentru ca s-a operat a 2-a oară și ne-a spus ca va juca la Parma în Liga 2 pic.twitter.com/nV6UpJthwm — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) May 22, 2021