Veste mare primită de Cristi Chivu, cu o zi înaintea finalei Cupei Italiei, Lazio - Inter

Fără Hakan Calhanoglu, scos din calcule pentru finalul sezonului din cauza unei accidentări, Cristi Chivu a avut emoții serioase în ultimele ore și din cauza stării lui Marcus Thuram.

Marcus Thuram, apt pentru finala Cupei Italiei, Lazio - Inter

Luni, presa italiană a scris că Thuram s-a accidentat la antrenament și a fost scos din calcule pentru finala Cupei Italiei, locul său în atac urmând să fie luat de Ange-Yoan Bonny.

Se pare însă că a fost vorba doar de o sperietură. Thuram ar fi suferit o simplă contractură, iar la antrenamentul de marți dimineață s-a pregătit alături de colegii săi, astfel că Cristi Chivu îl va putea folosi contra lui Lazio, scrie fcinter1908.it.