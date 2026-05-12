Veste mare primită de Cristi Chivu, cu o zi înaintea finalei Cupei Italiei, Lazio - Inter

Fără Hakan Calhanoglu, scos din calcule pentru finalul sezonului din cauza unei accidentări, Cristi Chivu a avut emoții serioase în ultimele ore și din cauza stării lui Marcus Thuram.
Marcus Thuram, apt pentru finala Cupei Italiei, Lazio - Inter
Luni, presa italiană a scris că Thuram s-a accidentat la antrenament și a fost scos din calcule pentru finala Cupei Italiei, locul său în atac urmând să fie luat de Ange-Yoan Bonny.
Se pare însă că a fost vorba doar de o sperietură. Thuram ar fi suferit o simplă contractură, iar la antrenamentul de marți dimineață s-a pregătit alături de colegii săi, astfel că Cristi Chivu îl va putea folosi contra lui Lazio, scrie fcinter1908.it.
Pe lângă căpitanul și golgheterul Lautaro Martinez, în atacul lui Inter, din primul minut, ar urma astfel să apară Marcus Thuram. Cristi Chivu i-ar putea avea la dispoziție, pe bancă, pe Ange-Yoan Bonny și Pio Esposito.
- Primul 11 probabil al lui Inter la finala cu Lazio din Coppa Italia: J. Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Dumfries, Zielinski, Barella, Sucic, Dimarco - L. Martinez, Thuram
Ultimul event câștigat de Inter a fost în sezonul 2009/2010, cu Jose Mourinho pe banca și Cristi Chivu în teren. Atunci, "nerazzurrii" cucereau inclusiv Liga Campionilor.
Stadio Olimpico are o încărcătură aparte pentru Cristi Chivu
După 11 ani în care a jucat la cel mai înalt nivel în Italia, Cristi Chivu poate considera că are o bună parte din carieră strâns legată de Stadio Olimpico. Nu doar pentru că a evoluat patru ani la AS Roma, ci și pentru că în ”Foro Italico” și-a rotunjit serios palmaresul ca fotbalist.
Românul a câștigat de trei ori Coppa Italia ca jucător, cu AS Roma și Inter Milano, toate pe ”Olimpico”, acolo unde se dispută în fiecare an ultimul act al competiției.
