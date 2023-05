Fanii Romei sunt bestiali! Ce au putut face pe Stadio Olimpico, în timpul finalei Europa League

AS Roma a ajuns în finală, după ce în semifinalele competiției a reușit să o învingă pe Leverkusen cu 1-0 la general. De cealaltă parte, Sevilla a eliminat-o pe Juventus, scor 3-2 la general.

Fanii Romei s-au adunat pe Stadio Olimpico, moment în care elevii lui Jose Mourinho disputau finala Europa League la Budapesta.

Suporterii italieni au întreținut atmosfera pe Stadio Olimpico, vizionând partida de la distanță, dar cu sufletul aproape! Pentru Jose Mourinho a fost a șasea finală într-o cupă europeană

A PACKED Stadio Olimpico watching their beloved Roma on the big screens ????❤️ pic.twitter.com/RpBC6eQjCf