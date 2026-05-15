Cristi Chivu a devenit primul antrenor de la Jose Mourinho încoace care a reușit eventul cu formația din Milano. Portughezul bifase aceeași performanță în sezonul 2009-2010, când Chivu era jucător în lot.

OUT! Își face bagajele după Lazio - Inter 0-2

În paralel, presa italiană anunță o decizie importantă la Lazio. Jurnalistul Nicolo Schira susține că formația din Roma nu va activa opțiunea de transfer definitiv pentru Daniel Maldini, în valoare de 14 milioane de euro, iar jucătorul urmează să revină la Atalanta.