Cristi Chivu este foarte aproape să cucerească titlul în Italia alături de Inter, după victoria spectaculoasă cu Como din ultima etapă, scor 4-3.

„Nerazzurrii” sunt pe primul loc în Italia cu 75 de puncte, la nouă lungimi de Napoli, principala contracandidată.

Diego Milito l-a lăudat pe Cristi Chivu: „Este omul potrivit”

Atacantul care i-a adus trofeul Champions League lui Inter în 2010, după finala cu Bayern în care a marcat o „dublă”, scor 2-0, a fost întrebat despre colegii lui din acea generație care au ajuns antrenori.

În prezent președintele lui Racing, Diego Milito a avut doar vorbe de laudă la adresa lui Cristi Chivu, pe care îl consideră potrivit pentru banca lui Inter.

„(n.r. mulți dintre foștii tăi coechipieri au devenit antrenori. Te așteptai la asta?) Erau deja antrenori pe teren: Cristian Chivu este cu siguranță omul potrivit pentru Inter, știam că va deveni un antrenor grozav. Ne-am imaginat un viitor similar pentru Cambiasso, dar e ciudat că nu s-a concretizat încă. Te asigur, însă, că vom auzi în continuare multe despre Thiago Motta: este incredibil de talentat și va avea șansa să o demonstreze”, a spus Diego Milito, conform TMW.com.

Diego Milito a jucat la Inter cinci ani, (2009 - 2014) și adunat 171 de partide, în care a reușit 75 de goluri și 28 de pase decisive.

Sărbătoare pentru Inter la Torino sau pe teren propriu

Jurnaliștii italieni au analizat mai multe variante prin care „nerazzurrii” pot încheia conturile. Cel mai rapid scenariu indică data de 26 aprilie. Dacă Inter câștigă următoarele două partide, iar Napoli pierde ambele confruntări, diferența s-ar mări la 15 puncte cu patru etape rămase, făcând recuperarea imposibilă. Astfel, Chivu ar putea sărbători titlul chiar după meciul din deplasare cu Torino.

O altă variantă vizează menținerea ritmului actual de ambele părți. Dacă echipele din fruntea clasamentului își câștigă toate meciurile în perioada următoare, Inter ar putea deveni campioană în deplasarea de la Lazio, în antepenultima etapă. Ar fi un moment simbolic pentru echipa milaneză, având în vedere că anul trecut o remiză împotriva formației din Roma a scos trupa lui Chivu din lupta pentru scudetto.

Programul nu pare să le pună mari probleme liderilor, care mai au de înfruntat echipe precum Cagliari, Verona sau Bologna. De cealaltă parte, Napoli are un calendar care include dueluri cu Lazio și Udinese, depinzând acum exclusiv de pașii greșiți ai milanezilor. „Inter se gândește deja la aritmetica succesului”, au scris jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, punctând că, potrivit regulamentului, dacă cele două echipe ar ajunge la egalitate de puncte la finalul stagiunii, titlul se va decide printr-un meci de baraj.