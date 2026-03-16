După ce a salvat Parma de la retrogradare în sezonul precedent, Chivu a acceptat să preia Inter Milano, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Simone Inzaghi.

Ca antrenor la echipa alături de care a câștigat UEFA Champions League în 2010, Chivu este aproape de a câștiga titlul în Italia. Inter este lider autoritar și are un avans de opt puncte față de urmăritoarea AC Milan, chiar dacă nu a mai câștigat de două etape.

Cristi Chivu a negociat cu Universitatea Craiova

Totuși, Chivu putea avea alt ”drum” în cariera de antrenor. A fost dorit de două echipe tari din Superligă, Rapid și Universitatea Craiova, dar a ales să rămână în străinătate. Sorin Cârțu, președintele onorific al oltenilor, a dezvăluit că s-au purtat discuții cu antrenorul român pentru a-l convinge să preia echipa.

„(n.r. a fost Cristi Chivu la un moment dat pe lista Craiovei?) Da, s-a și vorbit cu el. Din păcate, n-a fost posibilă colaborarea.

Eu am fost prieten bun cu tatăl lui când era la noi, la Universitatea. Ar fi fost frumos să vină, acum sper din tot sufletul să reușească lucruri mari la Inter”, a spus Cârțu, potrivit iamsport.ro.

Programul liderului din Serie A până la finalul sezonului:

În cursa pentru titlu în Serie A, echipa românului are de disputat următoarele nouă partide în campionat.