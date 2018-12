OFICIAL | Brazilianul Alex Sandro a semnat pana in 2023: "Ii asigur pe fani ca voi da mereu 100% pentru victorie"

Fundasul brazilian Alex Sandro ramane la Torino cel putin pana in 2023. Jucatorul de 27 de ani si-a prelungit contractul cu inca 5 ani si va continua sa evolueze alaturi de Ronaldo, Dybala si Mandzukic, sub comanda lui Max Allegri.

Alex Sandro evolueaza pentru Juve din 2015 si a bifat pana acum 134 de meciuri, 9 goluri si 19 pase decisive.

"Ii asigur pe fani ca voi da mereu 100% pentru echipa", a spus Sandro, reiterand promisiunea pe care a facut-o si in momentul transferului la Torino.

Alex Sandro era dorit de Real Madrid, City si Chelsea.

Atletico Paranaense, Maldonado, Santos si FC Porto sunt echipele pe la care a mai trecut.

13 selectii are Alex Sandro la nationala Braziliei.

A story that began in 2015 and will continue until 2023, Alex Sandro in ⚪️⚫️!

????➡️ https://t.co/ihVuE3VKlu #ForzaJuve pic.twitter.com/RGC1AVgV1Q