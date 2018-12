Cristian Sapunaru isi cauta echipa! Motivul pentru care vrea sa plece de la Kayserispor!

Capitanul nationalei este nemultumit de situatia actualei sale echipe.

Cristian Sapunaru nu este multumit cu situatia de la Kayserispor, echipa care are mari probleme financiare. Capitanul echipei nationale nu a mai fost platit de 4 luni si vrea sa plece de la club. Antalyaspor, echipa de pe locul 7 in prima liga turca, si-a aratat interesul pentru fundas si este gata sa ii faca o oferta concreta.

Sapunaru a fost adus la formatia turca de la Astra Giurgiu de Marius Sumidica in iulie 2017 si a evoluat in 49 de meciuri. El a mai jucat in trecut pentru FC National, Callatis Mangalia, Rapid, Porto, Zaragoza, Elche si Pandurii.