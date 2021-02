A uitat unde joaca si l-a ATACAT pe Ronaldo! Faza incredibila: lui Cristiano nu i-a venit sa creada ce i s-a intamplat

Juventus a jucat in deplasare cu FC Porto in turul optimilor de finala ale UEFA Champions League.

Campioana Italiei a avut un meci mult mai greu decat s-ar fi asteptat. FC Porto a deschis scorul inca din minutul doi prin Taremi, dupa o greseala uriasa in apararea lui Juve.

De asemenea, in primul minut al reprizei secunde a reusit din nou sa ii prinda pe picior gresit pe fundasii lui Pirlo si a dublat avantajul echipei lui Sergio Conceicao.

Chiesa a reusit sa reduca din diferenta in minutul 82, insa nu a fost suficient, iar Juventus a pierdut cu 1-2.

Surprinzatoare pentru toata lumea a fost evolutia stearsa a lui Cristiano Ronaldo. Starul portughez nu a avut nicio realizare notabila in aceasta partida si, mai mult, a oferit fara voia sa una dintre cele mai haioase faze din ultima perioada.

Pe langa opozitia foarte crancena a fundasilor portughezi, Cristiano a 'beneficiat' si de adversitatea coechipierului sau, Alex Sandro, care a venit la Juventus chiar de la FC Porto.

