Tottenham - Everton, LIVE pe VOYO de la 18:00 | Radu Drăgușin, față în față cu salvarea de la retrogradare

Tottenham primește vizita lui Everton la Londra într-un meci crucial pentru salvarea de la retrogradare. Duminică, de la ora 18:00, are loc ultima etapă din eșalonul de elită al Angliei.

Tottenham e pe locul 17 cu 38 de puncte, iar Everton se situează pe 12 cu 49 de puncte. Londonezii sunt la două lungimi în fața lui West Ham, care ocupă primul loc retrogradabil din Premier League.

Dacă Spurs pierde, iar ”ciocănarii” câștigă, atunci echipa pregătită de Roberto de Zerbi, la care este legitimat și internaționalul român Radu Drăgușin, pică direct în Championship.

Tottenham are nevoie de un singur punct ca să evite retrogradarea în actuala stagiune

În ultimul meci dintre Tottenham și Everton, Spurs a spulberat echipa din Liverpool în deplasare, pe ”Hill Dickinson Stadium”, cu 3-0, într-un meci care a contat pentru etapa #9.

