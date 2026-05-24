În 2021, Liverpool l-a chemat la prima echipă pe Harvey Elliot (23 de ani), care a bifat 149 de apariții în toate competițiile pentru prima echipă, a înscris de 15 ori și a oferit 21 de assist-uri.

Venirea lui Arne Slot l-a scos însă pe Elliot din planurile lui Liverpool, iar ”cormoranii” l-au trimis sub formă de împrumut pentru sezonul 2025/26 la Aston Villa, unde a consemnat doar nouă meciuri.

Dacă ar fi bifat și a zecea partidă, atunci s-ar fi activat automat clauza prin care clubul din Birmingham trebuia să-l cumpere la finalul sezonului pe Elliot pentru 40 de milioane de euro.

Liverpool vrea să se despartă de fotbalistul crescut de Klopp. ”Cormoranii” cer 30.000.000 de €

Conform Fichajes, Liverpool caută acum să-l vândă direct pe Elliot, iar suma de transfer cerută de formația dirijată de Arne Slot ar fi undeva la 30 de milioane de euro.

Două cluburi din Premier League ar fi deja interesate de serviciile englezului. Coventry City, pregătită de Frank Lampard, care s-a întors în Premier League, și Leeds United ar fi cele două grupări.