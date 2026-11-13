Reprezentativa Italiei, antrenată de Roberto Mancini, a obţinut o victorie spectaculoasă în faţa puternicei formaţii a Franţei, cu scorul de 3-1, joi seara, pe Stadio San Siro din Milano, în Liga Naţiunilor la fotbal, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Italia - Franța 3-1 pe San Siro, cu Istvan Kovacs la centru

Deşi Franţa a avut o posesie superioară şi a deschis scorul prin Michael Olise (10), Squadra Azzurra a obţinut o victorie frumoasă, arătând angajament şi dăruire.

Francesco Pio Esposito, atacant lansat de Cristian Chivu la Inter Milano, a reuşit o dublă (26, 75 - penalty), celălalt gol al gazdelor fiind semnat de Davide Frattesi (63), jucătorul lui Lazio.

Italia a mai avut un penalty, dar Sebastiano Esposito (fratele lui Pio) a ratat (60).

Echipa antrenată de Zinedine Zidane a părut lipsită de energie, chiar dacă a avut două bare, prin Bradley Barcola (35) şi Rayan Cherki (52).

Cehia - Spania 0-2

Campioana mondială şi europeană Spania a învins Cehia cu 2-0, în deplasare, prin golurile înscrise de Alex Baena şi Marc Pubill.

Cehii, antrenaţi de spaniolul Santi Denia, au avut o bară, prin Hlozek.

Anglia - Croația 2-1 pe Wembley, cu Harry Kane marcator decesiv la selecția record cu numărul 126

Anglia s-a calificat în sferturile de finală, după o victorie la limită cu Croaţia (2-1), pe Wembley.

Morgan Rogers (24) şi Harry Kane (64 - din penalty) au marcat golurile gazdelor, în timp ce Petar Sucic a punctat pentru croaţi (59).

Kane a sărbătorit cu un gol din penalty selecţia cu numărul 126, un nou record pentru naţionala Albionului.

În afara Angliei, echipe deja calificate în sferturile Ligii Națiunilor sunt Spania și Portugalia.

Turcia - Belgia 1-2

Belgia a învins Turcia cu scorul de 2-1, în deplasare, după ce Arda Guler a deschis scorul din lovitură liberă (20).

Kevin De Bruyne (27) şi Charles De Ketelaere (30) au condus ''diavolii roşii'' la victorie.

Ce au făcut internaționalii din Superligă: Grigoryan (Farul), Tzionis (UTA), Radunovic (FCSB) și Nikic (FC Argeş)

Mijlocaşul Narek Grigoryan (Farul Constanţa) a jucat 72 de minute pentru Armenia, care a remizat acasă cu echipa Ciprului, 1-1. Marinos Tzionis (UTA Arad) a fost rezervă la oaspeţi.

Risto Radunovic (FCSB) a intrat la pauză în echipa Muntenegrului, victorioasă în faţa Letoniei cu 2-1. Portarul Igor Nikic (FC Argeş) a fost rezervă la gazde.

Rezultatele de joi și clasamentele

Liga A

Grupa A1

Turcia - Belgia 1-2

Au marcat: Arda Guler 20, respectiv Kevin De Bruyne 27, Charles De Ketelaere 30.

Italia - Franţa 3-1

Au marcat: Francesco Pio Esposito 26, 75 - penalty, Davide Frattesi 63, respectiv Michael Olise 10.

Sebastiano Esposito (Italia) a ratat un penalty în min. 60 (şut pe lângă).

Clasament

1 Italia 5 3 1 1 11-6 10

2 Franţa 5 3 1 1 8-5 10

3 Belgia 5 3 0 2 8-6 9

4 Turcia 5 0 0 5 3-13 0

Grupa A3

Cehia - Spania 0-2

Au marcat: Alex Baena 39 - penalty, Marc Pubill 90+6.

Cartonaş roşu: Ladislav Krejci (Cehia) 69.

Anglia - Croaţia 2-1

Au marcat: Morgan Rogers 24, Harry Kane 64 - penalty, respectiv Petar Sucic 59.

Clasament

1 Spania 5 5 0 0 14-5 15

2 Anglia 5 4 0 1 16-4 12

3 Croaţia 5 1 0 4 5-16 3

4 Cehia 5 0 0 5 2-12 0

Liga C

Grupa C1

Albania - Finlanda 2-0

Au marcat: Ernest Muci 35, Rei Manaj 50.

Cartonaş roşu: Miro Tenho (Finlanda) 67.

San Marino - Belarus 0-2

Au marcat: Kiril Gomanov 13, Artem Kontsevoi 17.

Cartonaş roşu: Aleksandr Svirepa (Belarus) 90+3.

Clasament

1 Albania 5 4 0 1 10-3 12

2 Belarus 5 3 1 1 7-2 10

3 Finlanda 5 2 1 2 9-4 7

4 San Marino 5 0 0 5 1-18 0

Grupa C2

Armenia - Cipru 1-1

Au marcat: Artur Garibyan 58, respectiv Iasonas Pikis 9.

Muntenegru - Letonia 2-1

Au marcat: Nikola Krstovic 70, Aleksa Maras 90+1, respectiv Deniss Melniks 72.

Cartonaş roşu: Stefan Savic (Muntenegru) 57.

Clasament

1 Muntenegru 5 4 1 0 9-5 13

2 Cipru 5 2 2 1 6-4 8

3 Armenia 5 1 2 2 5-6 5

4 Letonia 5 0 1 4 3-8 1

* Câştigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea şansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formaţii din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menţinere/promovare împotriva celor patru formaţii clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câştigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediţie, iar învinsele vor juca în Liga C, informează Agerpres.