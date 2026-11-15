Polonezilor nu le-a picat deloc bine eșecul contra României (1-2), de la București, și au trecut la mai multe comentarii jignitoare la adresa naționalei lui Gică Hagi.
Afirmații batjocoritoare în Polonia la adresa României! Cum a fost numită echipa lui Hagi + cei doi tricolori luați la țintă
Polonezilor nu le-a picat deloc bine eșecul din România (1-2) și au trecut la mai multe comentarii sfidătoare la adresa naționalei lui Gică Hagi.
Polonezilor nu le-a picat deloc bine eșecul contra României (1-2), de la București, și au trecut la mai multe comentarii jignitoare la adresa naționalei lui Gică Hagi.
Afirmații batjocoritoare în Polonia la adresa României. Andrei Coubiș și Ianis Hagi, ironizați
După 6-0 la Varșovia, Polonia părea că vede România drept o victimă sigură și la București, iar o victorie i-ar fi dat șansa echipei lui Jan Urban să rămână în cursa pentru locul secund din grupă, care duce la barajul pentru promovarea în Liga A.
"Este un coșmar! Cu cine Dumnezeu să mai câștigăm, dacă nu cu România?!", a fost o parte dintr-o reacție a comentatorului polonez Mateusz Swiecick, imediat după meciul de la București.
Comentarii similare au venit și din partea lui Mateusz Borek (53 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști polonezi, care are peste 700.000 de urmăritori pe platforma X. Cofondatorul Kanał Sportowy a descris România drept "o trupă de dansuri populare".
"Suporterii îmi cer socoteală pentru că am pronosticat o victorie cu 3–1 pentru Polonia. Eu doar am evaluat realist România: pentru mine, e o trupă de dansuri populare, pur și simplu o echipă slabă", a spus Mateusz Borek.
Jurnalistul polonez a trecut ulterior la jucătorii României, Andrei Coubiș și Ianis Hagi fiind printre cei luați la țintă.
"În primele 12 minute, România arăta ca echipa unei fabrici. Omule, Coubiș ăla, cu numărul 4, habar n-avea ce se întâmplă.
La fiecare lovitură liberă, Hagi se uita la taică-su să vadă unde să bată", a mai spus Borek.
Reacția lui Jan Urban după România - Polonia 2-1
La finalul partidei, Jan Urban, selecționerul Poloniei, a analizat cauzele înfrângerii naționalei sale.
Urban a caracterizat reprezentativa României drept o echipă cu voință puternică de a câștiga.
„Știam că avem o echipă mai bună. Prima repriză a fost un meci disputat, cu puține ocazii de gol aproape de poartă. Știam că adversarii noștri vor fi puternici în voința lor. Cu toate acestea, nu am fost mai prejos în ceea ce privește lupta și angajamentul. Terenul a fost dificil, dar a fost la fel pentru ambele echipe.
Am pierdut prea ușor; primul gol a fost o deviere a lui Kiwior. Portarul nu a avut nimic de spus. Comportamentul tinerilor noștri a fost inacceptabil la al doilea gol. Un jucător nu poate sta nemarcat la o fază fixă. Reacția după ce am primit al doilea gol a fost bună.
Mă gândesc la ce arată jucătorii noi, cine a jucat bine în toate meciurile. Mai avem meciul împotriva Suediei și vom avea o analiză completă a grupei de jucători pe care o putem alege pentru calificările Campionatului European. Există nume noi, iar uneori se plătește cu înfrângerea.
În calificările Cupei Mondiale, am avut un grup de jucători care jucau constant pentru cluburile lor și erau într-o formă foarte bună. De atunci, nu am mai avut atât de mulți jucători în acea situație. Știam că la un moment dat trebuie să testăm jucătorii noi, să vedem cum evoluează tinerii noștri.
Oskar a făcut greșeli la debutul său de astăzi, dar a avut și câteva momente bune. A intrat foarte bine, apoi a fost prea încrezător și a pierdut de două ori mingea. A jucat foarte curajos, mergând în față. Cât despre Potulski, a făcut un meci bun. Regula și-a riscat sănătatea pe teren; a luptat și a încercat, dar a fost răsplătit pentru munca sa pe teren cu un gol. Acesta va fi un stimulent care îl va ajuta să progreseze.
Scopul nu era promovarea în Liga A. Am vrut să luptăm pentru locul doi. Nu s-a întâmplat asta, dar cu siguranță vom avea material din partea unor jucători care au șanse să rămână mai mult timp cu echipa noastră în viitorul apropiat”, a declarat Jan Urban, citat de sport.pl.
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