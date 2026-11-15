Afirmații batjocoritoare în Polonia la adresa României! Cum a fost numită echipa lui Hagi + cei doi tricolori luați la țintă

Polonezilor nu le-a picat deloc bine eșecul contra României (1-2), de la București, și au trecut la mai multe comentarii jignitoare la adresa naționalei lui Gică Hagi.

Afirmații batjocoritoare în Polonia la adresa României. Andrei Coubiș și Ianis Hagi, ironizați

După 6-0 la Varșovia, Polonia părea că vede România drept o victimă sigură și la București, iar o victorie i-ar fi dat șansa echipei lui Jan Urban să rămână în cursa pentru locul secund din grupă, care duce la barajul pentru promovarea în Liga A.

"Este un coșmar! Cu cine Dumnezeu să mai câștigăm, dacă nu cu România?!", a fost o parte dintr-o reacție a comentatorului polonez Mateusz Swiecick, imediat după meciul de la București.

Comentarii similare au venit și din partea lui Mateusz Borek (53 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști polonezi, care are peste 700.000 de urmăritori pe platforma X. Cofondatorul Kanał Sportowy a descris România drept "o trupă de dansuri populare".

"Suporterii îmi cer socoteală pentru că am pronosticat o victorie cu 3–1 pentru Polonia. Eu doar am evaluat realist România: pentru mine, e o trupă de dansuri populare, pur și simplu o echipă slabă", a spus Mateusz Borek.

Jurnalistul polonez a trecut ulterior la jucătorii României, Andrei Coubiș și Ianis Hagi fiind printre cei luați la țintă.

"În primele 12 minute, România arăta ca echipa unei fabrici. Omule, Coubiș ăla, cu numărul 4, habar n-avea ce se întâmplă.

La fiecare lovitură liberă, Hagi se uita la taică-su să vadă unde să bată", a mai spus Borek.