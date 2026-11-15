Patronul roș-albaștrilor i-a concediat pe directorul sportiv Florin Cernat și pe secundul Alin Stoica și l-a trimis pe Lucian Filip la echipa a doua, însă totul a culminat cu plecarea din club a lui Mihai Stoica.

Gigi Becali a evitat la limită o țeapă de proporții

Rămas fără o ”mână dreaptă” la FCSB, Gigi Becali l-a adus pe Bogdan Costicea pentru a se ocupa de transferurile echipei. Zilele trecut, la FCSB a fost propus fundașul central August Erlingmark, căpitanul celor de la Goteborg, variantă susținută de mai mulți oameni din interiorul clubului patronat de Gigi Becali.

Totuși, mutarea nu va merge mai departe, deoarece, la prima verificare, a fost descoperită o problemă la stoperul suedez.

Concret, în vară, Erlingmark a suferit o accidentare într-un meci de campionat cu Orgryte, scor 1-0. Atunci, fotbalistul s-a așezat pe gazon în propriul careu, fără a intra în contact cu un adversar. Deși la prima vedere părea o accidentare ușoară, s-a dovedit a fi destul de gravă, la genunchi, iar Erlingmark nu a revenit nici până în prezent pe teren, iar istoricul său privind accidentările nu arată deloc bine.

Cu toate acestea, August Erlingmark a fost propus la FCSB, iar potrivit GSP, varianta a fost susținută de mai mulți oameni din staff-ul roș-albaștrilor înainte de a fi descoperită problema. Mai mult, pentru a-l transfera pe suedez, FCSB ar fi fost nevoită să plătească o sumă consistentă de transfer având în vedere faptul că fotbalistul are o cotă de piață de 800.000 de euro, iar contractul său va expira abia în 2028.