Interimara Iulia Curea, după ce CSM București a învins-o pe Brest în Liga Campionilor: „Să vină cineva mai bun decât mine”

Iulia Curea a evitat să ofere un răspuns direct când a fost întrebată despre viitorul ei, în contextul în care a înlocuit-o pe Bojana Popovic.

Reacția Iuliei Curea după CSM București - Brest 34-30

„(n.r.- dacă va avea continuitate pe banca CSM București sau reprezintă doar o soluție de moment) Nu știu, este o întrebare la care nu vă pot răspunde. Noi suntem aici să ne facem datoria, mă bucur că fetele s-au ridicat la nivelul așteptărilor și continuăm, mai avem două meciuri importante.

Le-am zis că suntem datoare după meciul tur. Toți credeam că diferența de valoare dintre noi și Brest nu este cea din tur și asta s-a văzut azi, că a fost un accident.

(n.r.- despre faptul că s-a menținut la CSM București) Să vină cineva mai bun decât mine, nu știu ce să răspund. Am rămas că am fost dorită, am rămas că am arătat că am valoare și mi-am dorit să rămân. La un moment dat nu se știe ce se va întâmpla.

Iulia Curea: „M-am dedicat complet și asta o să fac și de acum încolo”

Iubesc acest sport, iubesc handbalul, o să vină un moment... Nu e ușor să rămâi, sunt din 2006 la cel mai înalt nivel, nu e ușor. Ca jucătoare am jucat doar la două cluburi și mereu în Champions League. M-am dedicat complet și asta o să fac și de acum încolo cât mai am putere.

Nu vreau să vă dezvălui tot secretul. Poate am un avantaj că am fost între ele în vestiar ca jucătoare de handbal, ca antrenor, trecând, nu am uitat cum e creierul unei jucătoare. Poate ăsta e avantajul.

Nu e cum ne așteptam, suntem un club puternic, suntem CSM București. A fost o săptămână grea, fetele au muncit enorm. Așa trebuie să facem pe teren, să câștigăm fiecare meci, chiar dacă nu vom reuși, măcar să încercăm să facem asta”, a declarat Iulia Curea, în zona mixtă, la finalul meciului.