Interimara Iulia Curea, după ce CSM București a învins-o pe Brest în Liga Campionilor: „Să vină cineva mai bun decât mine”

Interimara Iulia Curea, după ce CSM București a învins-o pe Brest în Liga Campionilor: „Să vină cineva mai bun decât mine” Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Iulia Curea (44 de ani), antrenoarea interimară de la CSM București, a reacționat la finalul partidei câștigate de „tigroaice” în Liga Campionilor, scor 34-30, în fața celor de la Brest. 

TAGS:
iulia cureaHandbalHandbal femininCSM Bucuresti
Din articol

Iulia Curea a evitat să ofere un răspuns direct când a fost întrebată despre viitorul ei, în contextul în care a înlocuit-o pe Bojana Popovic.

Reacția Iuliei Curea după CSM București - Brest 34-30

(n.r.- dacă va avea continuitate pe banca CSM București sau reprezintă doar o soluție de moment) Nu știu, este o întrebare la care nu vă pot răspunde. Noi suntem aici să ne facem datoria, mă bucur că fetele s-au ridicat la nivelul așteptărilor și continuăm, mai avem două meciuri importante.

Le-am zis că suntem datoare după meciul tur. Toți credeam că diferența de valoare dintre noi și Brest nu este cea din tur și asta s-a văzut azi, că a fost un accident.

(n.r.- despre faptul că s-a menținut la CSM București) Să vină cineva mai bun decât mine, nu știu ce să răspund. Am rămas că am fost dorită, am rămas că am arătat că am valoare și mi-am dorit să rămân. La un moment dat nu se știe ce se va întâmpla.

Iulia Curea: „M-am dedicat complet și asta o să fac și de acum încolo”

Iubesc acest sport, iubesc handbalul, o să vină un moment... Nu e ușor să rămâi, sunt din 2006 la cel mai înalt nivel, nu e ușor. Ca jucătoare am jucat doar la două cluburi și mereu în Champions League. M-am dedicat complet și asta o să fac și de acum încolo cât mai am putere.

Nu vreau să vă dezvălui tot secretul. Poate am un avantaj că am fost între ele în vestiar ca jucătoare de handbal, ca antrenor, trecând, nu am uitat cum e creierul unei jucătoare. Poate ăsta e avantajul.

Nu e cum ne așteptam, suntem un club puternic, suntem CSM București. A fost o săptămână grea, fetele au muncit enorm. Așa trebuie să facem pe teren, să câștigăm fiecare meci, chiar dacă nu vom reuși, măcar să încercăm să facem asta”, a declarat Iulia Curea, în zona mixtă, la finalul meciului. 

Imagini din CSM București - Brest 34-30

  • Csm bucuresti brest bretagne handball liga campionilor 15112026 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Vicecampioana CSM Bucureşti şi-a luat revanşa duminică, pe teren propriu, în faţa formaţiei Brest Bretagne Handball, scor 34-30 (18-14), în etapa a VIII-a din grupa A a Ligii Campionilor. În runda precedentă, CSM a cedat cu Brest la 15 goluri diferenţă, eşec care a dus la demiterea Bojanei Popovic.

Maslova, cea mai bună marcatoare din CSM București - Brest

Principalele marcatoare ale partidei au fost Maslova 10 goluri, Novak 5, Carlson 5, Friis 4 și Axner 4 pentru CSM Bucureşti, respectiv Lott 10, Horacek 5 și Mairot 4 pentru Brest.

Rezultatele complete ale etapei a VIII-a sunt: FTC Budapesta – Team Esbjerg 28-32, Buducnost – Borussia 25-26, CSM Bucureşti – Brest 34-30 şi Sola HK – Krim 37-27.

Clasamentul din grupa „tigroaicelor”

Liga Campionilor se întrerupe până în 9 ianuarie 2027, iar după această etapă clasamentul este următorul: 1. Team Esbjerg 14, 2. FTC 12, 3. Brest 10, 4. CSM Bucureşti 8, 5. Borussia 8, 6. Sola HK 6, 7. Buducnost 4, 8. Krim 2.

În primele etape, CSM Bucureşti a obţinut rezultatele: 37-29 cu Krim Ljubljana, 36-26 cu Buducnost 36-26, 32-25 cu Borussia Dortmund, 23-24 cu FTC Budapesta, 34-31 cu Team Esbjerg, 22-30 cu Sola HK şi 25-40 cu Brest.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana Gloria Bistriţa, care încheie anul pe locul 3 (10 puncte).

Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe poziţiile 3-6 din fiecare grupă vor evolua în faza play-off, în dublă manşă.

Învingătoarele se vor califica şi ele în sferturile de finală, în care se va lupta pentru Turneul Final Four (29-30 mai 2027).

Deţinătoarea trofeului este Metz Handball. La Turneul Final Four din 2026, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Încă o alianță a SUA se destramă sub administrația Trump. Relația diplomatică pe care a mai ruinat-o liderul de la Casa Albă
Încă o alianță a SUA se destramă sub administrația Trump. Relația diplomatică pe care a mai ruinat-o liderul de la Casa Albă
ARTICOLE PE SUBIECT
CSM Bucureşti și-a luat revanșa: victorie cu Brest în Liga Campionilor!
CSM Bucureşti și-a luat revanșa: victorie cu Brest în Liga Campionilor!
Ce a făcut CSM București la primul meci cu Iulia Curea pe bancă
Ce a făcut CSM București la primul meci cu Iulia Curea pe bancă
Bojana Popovic, OUT de la CSM București! Înfrângerea la 15 puncte a fost fatală
Bojana Popovic, OUT de la CSM București! Înfrângerea la 15 puncte a fost fatală
CSM Bucureşti, înfrângere la 15 goluri cu Brest în Liga Campionilor
CSM Bucureşti, înfrângere la 15 goluri cu Brest în Liga Campionilor
CSM București, scor NEVEROSIMIL în Liga Florilor cu altă CSM!
CSM București, scor NEVEROSIMIL în Liga Florilor cu altă CSM!
ULTIMELE STIRI
"Care e victoria pe care încă o cauți?" Cum a răspuns Jennifer Dossey la Poveștile Sport.ro
"Care e victoria pe care încă o cauți?" Cum a răspuns Jennifer Dossey la Poveștile Sport.ro
Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”
Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”
Barcelona vrea să îl transfere pe starul de 75.000.000 de € al lui Manchester City
Barcelona vrea să îl transfere pe starul de 75.000.000 de € al lui Manchester City
Ar fi un mare ghinion! România, într-o grupă infernală într-o simulare a tragerii la sorți pentru Euro 2028
Ar fi un mare ghinion! România, într-o grupă infernală într-o simulare a tragerii la sorți pentru Euro 2028
PSG face transferul dorit de foarte mult timp! Lovitură de proporții pentru un nou trofeu al Ligii Campionilor
PSG face transferul dorit de foarte mult timp! Lovitură de proporții pentru un nou trofeu al Ligii Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Nu vrea să-l mai vadă la națională după România - Polonia 2-1: ”Un 'loser' etern”

Nu vrea să-l mai vadă la națională după România - Polonia 2-1: ”Un 'loser' etern”

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

Gigi Becali a construit 25 de vile în Pipera și le-a dat cadou: „Am făcut la toți”

Gigi Becali a construit 25 de vile în Pipera și le-a dat cadou: „Am făcut la toți”

Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională

Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională

Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România

Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!


Recomandarile redactiei
La o zi după eșecul cu România, șeful Federației din Polonia și-a anunțat decizia
La o zi după eșecul cu România, șeful Federației din Polonia și-a anunțat decizia
Barcelona vrea să îl transfere pe starul de 75.000.000 de € al lui Manchester City
Barcelona vrea să îl transfere pe starul de 75.000.000 de € al lui Manchester City
A auzit că Dennis Man e ”pe făraș” la PSV pentru a-i face loc lui De Bruyne și a reacționat: ”Cu siguranță aș înțelege!”
A auzit că Dennis Man e ”pe făraș” la PSV pentru a-i face loc lui De Bruyne și a reacționat: ”Cu siguranță aș înțelege!”
Ar fi un mare ghinion! România, într-o grupă infernală într-o simulare a tragerii la sorți pentru Euro 2028
Ar fi un mare ghinion! România, într-o grupă infernală într-o simulare a tragerii la sorți pentru Euro 2028
"Care e victoria pe care încă o cauți?" Cum a răspuns Jennifer Dossey la Poveștile Sport.ro
"Care e victoria pe care încă o cauți?" Cum a răspuns Jennifer Dossey la Poveștile Sport.ro
Alte subiecte de interes
Ce a făcut CSM București la primul meci cu Iulia Curea pe bancă
Ce a făcut CSM București la primul meci cu Iulia Curea pe bancă
Din outsidere, favorite la calificare: România la Mondialul de handbal, șanse crescute în meciurile cu Croația și Japonia
Din outsidere, favorite la calificare: România la Mondialul de handbal, șanse crescute în meciurile cu Croația și Japonia
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
Jucătoarele din Liga Florilor luptă pentru medalia de aur la JO! Meciuri de vis azi în semifinalele turneului olimpic de handbal feminin + record de asistență
Jucătoarele din Liga Florilor luptă pentru medalia de aur la JO! Meciuri de vis azi în semifinalele turneului olimpic de handbal feminin + record de asistență
Știm sferturile de finală ale turneului olimpic de handbal feminin! Meciuri unul și unul pentru calificarea în semifinale
Știm sferturile de finală ale turneului olimpic de handbal feminin! Meciuri unul și unul pentru calificarea în semifinale
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!