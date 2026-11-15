Real Betis a refuzat propunerea venită de la Chelsea și i-a prelungit contractul lui Morante până în anul 2030. Noua înțelegere a fotbalistului cu gruparea din Spania include o clauză de reziliere în valoare de 30 de milioane de euro. Conducerea clubului din Londra continuă însă să îl monitorizeze pe jucător în vederea unui viitor transfer.

Clubul londonez l-a trecut pe listă pe Jose Antonio Morante , jucător de bandă la Real Betis . Tânărul de 19 ani a debutat la prima echipă în acest an și a marcat un gol în 25 de minute jucate. Englezii au făcut o primă încercare de a-l transfera în vară, după ce Morante a contribuit la câștigarea Campionatului European Under-19 cu naționala Spaniei.

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Tatăl fotbalistului, operat două ore după un incident în arenă

Fotbalistul este fiul lui Jose Antonio Morante de la Puebla, în vârstă de 47 de ani, supranumit „Regele coridelor” și considerat unul dintre cei mai buni matadori ai generației sale. Acesta revenise după retragere la târgul anual din Sevilla, iar două săptămâni mai târziu, în luna aprilie, a suferit o accidentare gravă în timpul unei lupte desfășurate la Maestranza.

Matadorul a fost împuns de un taur de peste 500 de kilograme, numit Clandestino. El s-a ales cu o rană de zece centimetri care i-a afectat mușchii sfincterului și i-a perforat rectul, fiind supus unei intervenții chirurgicale care a durat două ore.

„Am avut o noapte destul de grea. Este cea care m-a durut cel mai tare. Am avut dureri imense și mi-a fost foarte frică pentru că am crezut că sângerez. M-am temut să nu îmi fi ajuns la intestine. Când am ajuns la infirmerie și am văzut că sângerarea era ușoară, m-am liniștit, dar a durut foarte mult”, a mărturisit Jose Antonio Morante de la Puebla.