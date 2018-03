Numele lui Davide Astori va ramane mereu alaturi de Fiorentina! Anuntul facut astazi de clubul italian

Tragedia mortii capitanului celor de la Fiorentina, Davide Astori, a lovit acum 2 saptamani clubul Fiorentina iar clubul italian a anuntat inaintea partidei de astazi ca va redenumi baza de antrenament in memoria jucatorului care a murit la doar 31 de ani.

Presedintele clubului, Mario Cognini, a confirmat acest lucru: "Nu se va mai numi Campini, ci Sports Centre Davide Astori. Aceasta a fost casa lui, locul unde se afla foarte de des, chiar si cu familia. Asta este prima dintre initiativele pe care le vom avea pentru a ne aduce aminte de o persoana speciala cum a fost el" a spus Cognigni.

President #Cognigni to @PremiumSportHD: "We will be renaming our training ground in honour of #Davide #Astori." #DA13 pic.twitter.com/MTY1aF01ME