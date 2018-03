"Cand am vazut imaginile am inceput sa plang!" Dan Petrescu, afectat de tragedia de la Fiorentina! Gestul facut de CFR Cluj in memoria lui Davide Astori

Dan Petrescu a recunoscut ca a fost impresionat de tragedia de la Florenta.

Antrenorul liderului din Liga 1, Dan Petrescu, a vorbit la conferinta de presa de dinaintea debutului in play-off despre tragedia din weekend-ul trecut cand a murit capitanul celor de la Fiorentina, Davide Astori.

„Ca orice om din fotbal, am plans! Chiar daca nu l-am cunoscut, recunosc, am plans. Când am vazut spectatorii de la Genoa cu Cagliari care asteptau sa inceapa meciul si au izbucnit în lacrimi, am început sa plang si eu.



L-am rugat pe presedintele echipei sa trimita un mesaj de condoleante Fiorentinei, iar maine am cerut special sa tinem un moment de reculegere in memoria lui Astori. Vom purta si banderole negre, va aparea o fotografie cu Davide Astori pe tabela de marcaj. Ne pare rau si nou si celor de la club de ce s-a intamplat” a spus Dan Petrescu la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Poli Iasi.

CFR Cluj joaca in primul meci din play-off contra celor de la CSM Poli Iasi iar Dan Petrescu a laudat adversara pentru performanta de a se califica in play-off.

"Ni s-a spus ca in play-off vom juca numai sambata si duminica, insa iata ca primul meci este vineri. Insa acest lucru nu trebuie sa ne incurce, jucam acasa si trebuie sa castigam primul meci. Toata lumea este apta de joc. Indiferent cu cine joci in play-off nu va fi usor. Poate ei voi fi mai motivati pentru ca sunt pentru prima data calificati si merita felicitari pentru ca nimeni nu s-ar fi asteptat.



Vor fi 10 finale, cred ca toti antrenorii le spun acelasi lucru jucatorilor. Normal ca avem presiunea cea mai mare fiind pe primul loc, dar daca vrem ceva de la viata trebuie sa rezistam" a mai spus Dan Petrescu.