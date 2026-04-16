Cristi Chivu a prefațat duelul pe care Inter îl va disputa vineri seară pe teren propriu împotriva formației Cagliari. Întrebat despre vocile care minimalizează performanțele echipei sale din acest sezon, tehnicianul a oferit un răspuns ferm.

„Este prea ușor să schimbi gândirea în funcție de clasament. Până acum câteva luni totul era deschis, apoi, în funcție de cum crește sau scade punctajul, se schimbă opinia. Aș vrea să fiu mediocru pentru toată viața, dar de pe primul loc. Am certitudinea că am în spate un club care mă susține și băieți care au ambiție”, a spus antrenorul.

Linșajul mediatic de după meciul cu Juventus

Chestionat despre o presupusă schimbare de atitudine în conferințele de presă, antrenorul român a explicat că presiunea și așteptările s-au modificat radical pe parcursul sezonului curent.

„Pot să fiu orice, dar cu siguranță nu sunt un fraier. Viața m-a învățat că trebuie să mă adaptez momentului, narațiunii și rolului pe care îl ocup. S-au schimbat așteptările: trebuia să terminăm pe opt, după câteva etape trebuia să fiu demis. În schimb, am mers înainte alături de un grup de bărbați. Totul a pornit de la perioada post-Juve, care a devenit un linșaj mediatic din toate punctele de vedere. Cât despre arbitri, am clarificat că atunci când voi vedea un antrenor recunoscând că a avut o decizie favorabilă, atunci o să-o fac și eu”, a transmis Chivu.