Românul domină Serie A cu Inter Milano în primul său sezon complet ca antrenor principal. Echipa are un avans de nouă puncte cu șase etape înainte de final, fiind marea favorită la câștigarea campionatului.

Potrivit presei din Peninsulă, tehnicianul român va fi recompensat cu o prelungire a înțelegerii la finalul stagiunii. Salariul său actual, de 2,5 milioane de euro pe sezon, ar putea fi dublat, iar noul acord ar urma să fie valabil până în 2029 sau chiar 2030.

Puteri sporite pe piața transferurilor

Cea mai importantă schimbare este că antrenorul va avea un cuvânt decisiv de spus în privința viitoarelor mutări de trupe. Vara trecută, el nu a fost consultat în transferul unor jucători precum Luis Henrique și Petar Sucic, mutări negociate de club înainte de sosirea sa pe banca tehnică. De asemenea, conducerea a ratat ținte importante cerute de român în acea perioadă, cum ar fi Ademola Lookman și Manu Kone.

Pentru viitoarea perioadă de mercato, antrenorul și conducerea plănuiesc să ia deciziile în deplină armonie. Chivu dorește jucători care să se plieze pe stilul său, fiind vizați fotbaliști cu profiluri fizice impunătoare, în special pentru defensivă și linia de mijloc. Printre jucătorii monitorizați de Inter se numără din nou Manu Kone, alături de Marco Palestra de la Atalanta și fundașul central Tarik Muharemovic.