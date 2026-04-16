Inter Milano va primi vizita celor de la Cagliari vineri seară, pe „Giuseppe Meazza”, însă echipa lui Cristi Chivu se confruntă cu probleme de lot. Antrenorul român a anunțat oficial că Alessandro Bastoni nu va face parte din lotul convocat pentru partida de vineri seară.

Potrivit lui Chivu, fundașul central are nevoie de o pauză pentru a se reface complet, după ce a forțat în ultimele săptămâni și a jucat cu probleme medicale.

„Aș termina cu discuțiile despre Ale, se vorbește despre el de o lună și nu pentru a-l lăuda. Ar trebui lăudat omul și fotbalistul, pentru ceea ce a arătat pe teren. A dat curs convocării la echipa națională, deși (n.r. - corectat din greșeala de scriere „nonostate” regăsită în sursa originală) a petrecut multe zile în cârje. Glezna lui încă nu este la 100% și trebuie să acceptăm că într-o lună s-a antrenat puțin. Mâine nu va fi convocat și va rămâne în afara lotului pentru a se recupera”, a zis tehnicianul.

Când revin Bisseck și Lautaro Martinez

Chivu a oferit detalii și despre situația celorlalți jucători aflați în proces de recuperare fizică, oferind un orizont de timp concret pentru întoarcerea lor pe gazon.

„Bisseck s-a întors să lucreze pe teren, în câteva zile va reveni în grup. Lautaro, în comparație cu termenele care ne-au fost comunicate, este în regulă. Săptămâna viitoare va ieși pe teren pentru a face ceva mai mult decât face în acest moment. Bisseck revine într-o zi sau două, Lautaro în șapte-opt zile”, a mai spus antrenorul.