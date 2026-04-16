”Nerazzurrii” sunt foarte aproape de a câștiga titlul la primul sezon cu antrenorul român pe banca tehnică, performanță cu care conducerea a fost convinsă să-i ofere lui Chivu un nou contract, valabil până în 2029, cu un salariu mult mai mare.

Pe lângă asta, Inter are prima șansă și la câștigarea Coppa Italia, după ce a remizat în turul din semifinale cu Como, scor 0-0, urmând să joace returul ”acasă”, LIVE pe VOYO. Un event ar fi o performanță remarcabilă, pe care ”nerazzurrii” nu au mai reușit-o din 2010.

Cristi Chivu rămâne la Inter Milano!

În ciuda zvonurilor potrivit cărora Inter ar visa să-l convingă pe Diego Simeone (55 de ani) să preia echipa, se pare că ”Beppe” Marotta, președintele clubului, merge în continuare pe mâna lui Chivu.

”Evident că rămâne, va fi din nou printre noi. Chivu este unul dintre cei mai buni antrenori emergenți din Europa”, a spus Marotta, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Diego Milito l-a lăudat pe Cristi Chivu: „Este omul potrivit”

Atacantul care i-a adus trofeul Champions League lui Inter în 2010, după finala cu Bayern în care a marcat o „dublă”, scor 2-0, a fost întrebat despre colegii lui din acea generație care au ajuns antrenori.

În prezent președintele lui Racing, Diego Milito a avut doar vorbe de laudă la adresa lui Cristi Chivu, pe care îl consideră potrivit pentru banca lui Inter.

„(n.r. mulți dintre foștii tăi coechipieri au devenit antrenori. Te așteptai la asta?) Erau deja antrenori pe teren: Cristian Chivu este cu siguranță omul potrivit pentru Inter, știam că va deveni un antrenor grozav. Ne-am imaginat un viitor similar pentru Cambiasso, dar e ciudat că nu s-a concretizat încă. Te asigur, însă, că vom auzi în continuare multe despre Thiago Motta: este incredibil de talentat și va avea șansa să o demonstreze”, a spus Diego Milito, conform TMW.com.