Lovitură pentru Cristi Chivu: Inter Milano vrea alt antrenor! ”L-au contactat deja”

Echipa sa este foarte aproape să câștige titlul în Serie A, având un avans de nouă puncte în fruntea clasamentului, cu șase etape înainte de final. În plus, Inter este calificată și în semifinalele Coppa Italia, unde ar urma să joace returul cu Como pe teren propriu (LIVE pe VOYO), după 0-0 în tur.

Performanțele lui Inter, ținând cont că este un an de tranziție după ”era Simone Inzaghi”, i-ar fi determinat pe șefii clubului să-i ofere un nou contract antrenorului român, valabil până în 2029, dar și cu un salariu mai generos, de aproape patru milioane de euro (mult peste cel din prezent, de 2,5 milioane de euro pe sezon).

Inter Milano l-ar vrea pe Diego Simeone, în timp ce pregătește un nou contract pentru Chivu

Doar că ”în spatele cortineri” Inter ar pregăti o lovitură de proporții. Marele vis al conducerii este Diego Simeone (55 de ani), antrenorul lui Atletico Madrid și fost jucător pe ”Meazza” între 1997 și 1999, anunță jurnalistul Santi Aouna de la Footmercato.

”În culise, o parte din conducerea clubului italian a luat legătura inițială cu El Cholo pentru a vedea dacă există o posibilitate”, scrie jurnalistul, pe contul său personal de Twitter.