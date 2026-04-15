Lovitură pentru Cristi Chivu: Inter Milano vrea alt antrenor! ”L-au contactat deja”

Echipa sa este foarte aproape să câștige titlul în Serie A, având un avans de nouă puncte în fruntea clasamentului, cu șase etape înainte de final. În plus, Inter este calificată și în semifinalele Coppa Italia, unde ar urma să joace returul cu Como pe teren propriu (LIVE pe VOYO), după 0-0 în tur.
Performanțele lui Inter, ținând cont că este un an de tranziție după ”era Simone Inzaghi”, i-ar fi determinat pe șefii clubului să-i ofere un nou contract antrenorului român, valabil până în 2029, dar și cu un salariu mai generos, de aproape patru milioane de euro (mult peste cel din prezent, de 2,5 milioane de euro pe sezon).
Inter Milano l-ar vrea pe Diego Simeone, în timp ce pregătește un nou contract pentru Chivu
Doar că ”în spatele cortineri” Inter ar pregăti o lovitură de proporții. Marele vis al conducerii este Diego Simeone (55 de ani), antrenorul lui Atletico Madrid și fost jucător pe ”Meazza” între 1997 și 1999, anunță jurnalistul Santi Aouna de la Footmercato.
”În culise, o parte din conducerea clubului italian a luat legătura inițială cu El Cholo pentru a vedea dacă există o posibilitate”, scrie jurnalistul, pe contul său personal de Twitter.
Între ”Cholo” și Atletico Madrid ar exista un acord de principiu cu privire la prelungirea contractului pentru încă un sezon, până în 2027, dar în Spania au apărut deja zvonuri cu privire la o despărțire.
”Cu toate acestea, rămâne următoarea întrebare pentru conducerea lui Inter: poate Chivu să insufle un nou impuls pe termen lung? Cinci înfrângeri în campionat și, mai ales, eliminarea umilitoare din Liga Campionilor cu Bodo/Glimt au lăsat urme de îndoială”, notează sursa citată anterior.
Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Cristi Chivu, care are un contract scadent până în 2027. Oricum, un ”event” în primul an ca antrenor la Inter ar fi o performanță remarcabilă, pe care clubul de pe ”Meazza” nu a mai reușit-o din 2010, de pe vremea lui Jose Mourinho.
Diego Milito l-a lăudat pe Cristi Chivu: „Este omul potrivit”
Atacantul care i-a adus trofeul Champions League lui Inter în 2010, după finala cu Bayern în care a marcat o „dublă”, scor 2-0, a fost întrebat despre colegii lui din acea generație care au ajuns antrenori.
În prezent președintele lui Racing, Diego Milito a avut doar vorbe de laudă la adresa lui Cristi Chivu, pe care îl consideră potrivit pentru banca lui Inter.
„(n.r. mulți dintre foștii tăi coechipieri au devenit antrenori. Te așteptai la asta?) Erau deja antrenori pe teren: Cristian Chivu este cu siguranță omul potrivit pentru Inter, știam că va deveni un antrenor grozav. Ne-am imaginat un viitor similar pentru Cambiasso, dar e ciudat că nu s-a concretizat încă. Te asigur, însă, că vom auzi în continuare multe despre Thiago Motta: este incredibil de talentat și va avea șansa să o demonstreze”, a spus Diego Milito, conform TMW.com.