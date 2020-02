Nu mai inscrisese de JUMATATE de an, insa a SCOS DE NICAIERI ASTA! Vezi aici ce GOLAZO a putut marca Fabian Ruiz impotriva lui Inter

Inter si Napoli joaca semifinala Cupei Italiei.

Fabian Ruiz a deschis scorul pentru Napoli in minutul 57, din pasa lui Di Lorenzo. Este primul gol pe care il inscrie spaniolul in acest an, dupa o pauza de 6 luni fara gol. Ultima data a inscris in luna septembrie, impotriva lui Lecce.

De atunci, mijlocasul central de 23 de ani nu s-a mai reintalnit cu golul, insa fanii au spus ca a meritat asteptarea dupa ce au vazut bijuteria pe care a reusit-o in meciul cu Inter.

Ruiz a primit mingea in afara careului, a driblat apararea adversa si a sutat puternic, trimitand mingea direct in vinclu.

What a finish from Fabian Ruiz... pic.twitter.com/pdosBlSYfK — Ali. (@UtdAlii) February 12, 2020