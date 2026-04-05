CLASAMENT Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, este din ce în ce mai aproape de a-și asigura titlul în Serie A.

Duminică seară, Inter a oferit o demonstrație de forță în meciul cu AS Roma. Venită după 4 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile, echipa condusă de Chivu s-a descătușat și s-a impus cu 5-2.

Inter a început ca din tun, cu gol marcat de Lautaro Martinez, proaspăt revenit pe teren, după doar 60 de secunde! Roma a egalat în minutul 40 prin Mancini, însă "nerazzurii" au intrat în avantaj grație golului marcat de Calhanoglu în prelungiri.

Inter a avut o perioadă de vis în repriza secundă, cu 3 goluri marcate în 11 minute: Lautaro Martinez (52'), Marcus Thuram (55') și Nicolo Barella (63'). Roma a mai înscris o dată în minutul 70, prin Pellegrini, pentru a reduce din handicap.

Grație acestei victorii, Inter a ajuns la 71 de puncte în 31 de etape, 9 peste AC Milan și 10 peste Napoli, care au însă un meci mai puțin disputat.

Napoli și AC Milan vor avea meci direct chiar luni seară, de la ora 21:45. Pierzătoarea acestui duel și-ar putea lua adio de la Scudetto.

Eventul e posibil pentru Inter

Inter este implicată și în lupta pentru Cupa Italiei. Pe 21 aprilie, de la ora 22:00, în direct pe VOYO, echipa lui Cristi Chivu va înfrunta Como, în returul semifinalelor. În tur, scorul a fost egal, 0-0.

Într-o eventuală finală a Cupei Italiei, Inter va înfrunta câștigătoarea din duelul Lazio - Atalanta (2-2, în tur).

Clasamentul din Serie A

Cum arată programul lui Inter până la finalul sezonului

  • Etapa 32: Como (deplasare)
  • Etapa 33: Cagliari (acasă)
  • Etapa 34: Torino (deplasare)
  • Etapa 35: Parma (acasă)
  • Etapa 36: Lazio (deplasare)
  • Etapa 37: Verona (acasă)
  • Etapa 38: Bologna (deplasare)

Cum arată programul lui AC Milan până la finalul sezonului

  • Etapa 31: Napoli (deplasare)
  • Etapa 32: Udinese (acasă)
  • Etapa 33: Verona (deplasare)
  • Etapa 34: Juventus (acasă)
  • Etapa 35: Sassuolo (deplasare)
  • Etapa 36: Atalanta (acasă)
  • Etapa 37: Genoa (deplasare)
  • Etapa 38: Cagliari (acasă)

Cum arată programul lui Napoli până la finalul sezonului

  • Etapa 31: AC Milan (acasă)
  • Etapa 32: Parma (deplasare)
  • Etapa 33: Lazio (acasă)
  • Etapa 34: Cremonese (acasă)
  • Etapa 35: Como (deplasare)
  • Etapa 36: Bologna (acasă)
  • Etapa 37: Pisa (deplasare)
  • Etapa 38: Udinese (acasă)
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ULTIMELE STIRI
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Marotta a rupt tăcerea despre scandalul momentului în Italia: „Un linșaj rușinos!” Reacția fanilor pe San Siro
Marotta a rupt tăcerea despre scandalul momentului în Italia: „Un linșaj rușinos!” Reacția fanilor pe San Siro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer



Recomandarile redactiei
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a înțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a înțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
CITESTE SI
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

