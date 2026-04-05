Duminică seară, Inter a oferit o demonstrație de forță în meciul cu AS Roma. Venită după 4 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile, echipa condusă de Chivu s-a descătușat și s-a impus cu 5-2.

Inter a spulberat-o pe AS Roma și e aproape de titlu

Inter a început ca din tun, cu gol marcat de Lautaro Martinez, proaspăt revenit pe teren, după doar 60 de secunde! Roma a egalat în minutul 40 prin Mancini, însă "nerazzurii" au intrat în avantaj grație golului marcat de Calhanoglu în prelungiri.

Inter a avut o perioadă de vis în repriza secundă, cu 3 goluri marcate în 11 minute: Lautaro Martinez (52'), Marcus Thuram (55') și Nicolo Barella (63'). Roma a mai înscris o dată în minutul 70, prin Pellegrini, pentru a reduce din handicap.

Grație acestei victorii, Inter a ajuns la 71 de puncte în 31 de etape, 9 peste AC Milan și 10 peste Napoli, care au însă un meci mai puțin disputat.

Napoli și AC Milan vor avea meci direct chiar luni seară, de la ora 21:45. Pierzătoarea acestui duel și-ar putea lua adio de la Scudetto.

Eventul e posibil pentru Inter

Inter este implicată și în lupta pentru Cupa Italiei. Pe 21 aprilie, de la ora 22:00, în direct pe VOYO, echipa lui Cristi Chivu va înfrunta Como, în returul semifinalelor. În tur, scorul a fost egal, 0-0.

Într-o eventuală finală a Cupei Italiei, Inter va înfrunta câștigătoarea din duelul Lazio - Atalanta (2-2, în tur).

Clasamentul din Serie A