Inter are 11 victorii și 3 înfrângeri în acest sezon, este pe locul 2 în Serie A, la un punct de Napoli, și are maximum de puncte în grupele Ligii Campionilor. Cu toate acestea, meciul cu Kairat Almaty din Champions League (unde au evoluat multe rezerve) a stârnit discuții. Iar Luca Toni a ținut să intervină.



Luca Toni a văzut ce a făcut Cristi Chivu la Inter și a reacționat imediat



Legendarul atacant italian a vorbit înaintea duelului cu Lazio și a avut o poziție clară. Fostul goleador este de părere că tehnicianul nu trebuie criticat pentru sincopele izolate, ci, dimpotrivă, merită apreciat pentru cum gestionează grupul.



„Chivu a fost criticat pentru acel meci, dar nu a fost vina lui. Au jucat rezervele. Iar dacă ești rezervă la Inter în Liga Campionilor, nu trebuie să aștepți stimulente de la antrenor, motivația trebuie să vină din tine. Nu este vina lui Chivu, ci a celor care au intrat pe teren și nu au dat tot”, a spus Toni pentru DAZN.



Toni a rostit și motivele pentru care Inter poate „decola” în Serie A. Fostul campion mondial cu Italia și câștigător al Ghetei de Aur în 2006 îl vede pe Chivu pregătit pentru nivelul cel mai înalt.



„Inter are din nou golul lui Lautaro, Thuram își revine, Esposito și Bonny sunt bine. Pentru mine, Inter poate accelera de aici. Chivu are personalitate și seriozitate. E abia la început, dar are toate calitățile pentru a deveni un antrenor mare”, a mai spus fostul atacant.

