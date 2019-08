Mihajlovici isi conduce echipa de pe patul de spital, unde face chimioterapie pentru a invinge leucemia

Bologna debuteaza maine in noul sezon din Serie A.

La mijlocul lunii iulie, Sinisa Mihajlovici a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca este bolnav de leucemie si ca va urma un tratament agresiv pentru a invinge boala. Desi sarbul se afla in spital, unde a inceput chimioterapia, el urmareste live antrenamentele pe un stream video, tine legatura cu staff-ul sau si le da indicatii "secunzilor" prin intermediul internetului sau prin telefon. Bologna a invins in primul meci din acest sezon, 3-0 cu Pisa, in Cupa Italiei, iar maine, 25 august, va juca prima etapa din noul sezon al Serie A, pe stadionul Marc’Antonio Bentegodi, contra lui Hellas Verona.

„Sinisa este mereu prezent, urmareste toate meciurile si sedintele de antrenament prin intermediul noilor tehnologii. El le cere jucatorilor o atitudine buna si o abordare serioasa a meciurilor, tine foarte mult ca toti sa fie cu mintea limpede si sa se comporte profesionist. Jucatorii ii asculta indicatiile si s-a vazut in victoria noastra din Cupa Italiei, cu Pisa, ca si-au facut bine treaba si au trecut peste vestea teribila. Suntem un grup responsabil si vrem sa ne facem antrenorul mandru", a declarat directorul tehnic Emilio De Leo. Din staff-ul echipei mai fac parte „secundul” Miroslav Tanjga si colaboratorul tehnic Diego Gabriel Raimondi.

Sinisa Mihajlovici (50 ani) a jucat ca fundas central pentru HNK Borovo, Vojvodina Novi Sad, Steaua Rosie Belgrad, AS Roma, Sampdoria, Lazio si Inter Milano. La nivel de nationala a jucat pentru Iugoslavia si Serbia&Muntenegru. El este considerat unul dintre cei mai buni executanti de lovituri libere din istoria fotbalului si suturile sale erau considerate opere de arta. Ca antrenor, sarbul le-a pregatit pe Inter Milano (secund), Catania, Fiorentina, Serbia, Sampdoria, AC Milan, Torino FC, Sporting Lisabona si Bologna.