Adio, alergari prin parcuri! :) Manea e la un pas sa se lupte cu Ronaldo si Inter in Serie A! Cu cine negociaza

Cristi Manea e sub contract cu Apollon Limassol. dar nu va juca in Cipru.

S-a pregatit singur dupa Euro, in asteptarea unui transfer tare. Care e la un pas sa se faca! Site-ul jurnalistului Sky Italia Gianluca Di Marzio scrie ca Manea e aproape de Verona, nou promovata in Serie A.



"Verona se gandeste la varianta Cristi Manea, international roman. Fotbalistul poate juca atat fundas dreapta, cat si in centru", scrie site-ul lui Di Marzio.

In urma cu cateva zile, Manea anuntase ca are propuneri clare de transfer din Italia si Spania. "Am oferte din Spania si Italia, urmeaza sa decid la ce echipa voi merge. Important va fi sa joc, am facut un Euro bun si vreau sa continui pe aceeasi linie", a spus Manea pentru Gazeta Sporturilor.