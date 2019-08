(P) Mizezi tot pe Juventus? Tot ce trebuie sa stii pentru un pariu de succes pe Serie A

Cu Antonio Conte a inceput hegemonia de aproape un deceniu a lui Juventus in Serie A. Acum, fostul tehnician al torinezilor s-a intors in Italia ai incearca sa-i puna capat, ca antrenor al marii rivale Inter Milano. insa daca vreo echipa este cu adevarat indreptatita sa preia coroana de la bianconeri, aceea este Napoli. Napoli, vicecampioana ultimelor doua editii ai fosta echipa a lui Maurizio Sarri, inlocuitorul lui Max Allegri la Juventus.

Incepe noul sezon din Il Calcio, unul care promite sa fie cel mai spectaculos din ultimii ani.

Al noualea Scudetto consecutiv pentru Juve?

Deai a schimbat antrenorul, Juventus ramane marea favorita in cursa pentru Scudetto. „Batrana Doamna” are 8 titluri consecutive (record absolut pentru Italia) ai incearca sa continue seria cu Maurizio Sarri pe banca. Caatigator al trofeului Europa League cu Chelsea, antrenorul de 60 de ani a revenit in Serie A dupa doar sezon ai nu are doar misiunea de a prelungi suprematia pe plan intern, ci ai de a da asaltul la Liga Campionilor, obiectivul pe care torinezii il urmaresc de cativa ani.

Sarri are la dispozitie cel mai puternic lot din Italia, intarit in aceasta vara cu Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Danilo ai Gianluigi Buffon, ultimul revenit dupa anul petrecut la PSG. Legendarul portar italian poate realiza doua performante istorice la finalul acestui sezon: sa devina primul jucator cu 10 titluri in Serie A ai jucatorul cu cele mai multe prezente in prima liga. „Gigi” are 640 de meciuri in campionat, in timp ce liderul all-time, Paolo Maldini, are 647. La capitolul plecari, cele mai importante nume sunt Joao Cancelo ai Moise Kean, ambii cedati pe sume importante in Premier League, la Manchester City, respectiv Everton. in plus, este posibil ca pe finalul perioadei de mercato, la Torino sa ajunga ai Mauro Icardi, trecut pe linie moarta de Inter.

Totuai, nu totul e roz la Juve. Jocul ai rezultatele din amicale nu au convins, iar Sarri are probleme de sanatate ai nu va sta pe banca cel putin in prima etapa, contra Parmei. Tehnicianul a fost diagnosticat cu pneumonie ai se afla sub tratament.

Napoli ai Inter, principalele rivale

Cel putin pe hartie, singurele echipe care par capabile sa ameninte cu adevarat hegemonia lui Juventus sunt Napoli ai Inter Milano. Formatia din sudul Italiei ai-a pastrat cei mai importanti jucatori, iar Carlo Ancelotti i-a primit in aceasta vara pe Kostas Manolas, Hirving Lozano, Giovanni Di Lorenzo ai promisiunea Eljif Elmas. in plus, ai gruparea de langa Vezuviu spera sa-l transfere pe Mauro Icardi, o mutare care i-ar permite cu adevarat sa atace titlul aateptat pe San Paolo de pe vremea lui Diego Maradona.

in schimb, la Inter a avut loc o mini-revolutie la nivelul lotului ai nu numai. Antonio Conte l-a inlocuit pe Luciano Spalletti ai a primit 12 milioane de euro salariu, cu obiectivul declarat de a-i readuce pe nerazzurri in fruntea Seriei A. Romelu Lukaku, devenit cel mai scump jucator din istoria clubului (65 de milioane de euro) ai Diego Godin, venit gratis de la Atletico, reprezinta marile lovituri pe piata transferurilor. De asemenea, Valentino Lazaro, Nicolo Barella ai Stefano Sensi au venit sa schimbe fata echipei, care s-a despartit deja de Ivan Perisic, plecat la Bayern Munchen, Miranda (Jiangsu Suning) ai Radja Nainggolan (Cagliari).

insa, in ultimele zile de mercato, sunt aateptate ai alte mutari la Inter. Cea mai importanta este posibilul imprumut al lui Alexis Sanchez, de la Manchester United. Chilianul ar fi o alta dovada ca gruparea nerazzurra are planuri mari in acest sezon.

Patru pentru ultimul loc de Liga Campionilor

Opinia generala este ca podiumul din Serie A pare batut in cuie, astfel ca lupta pentru locul 4 va fi unul dintre punctele de interes ale noului sezonului. Exclusa din Europa, din cauza nerespectarii fair play-ului financiar, AC Milan se poate concentra pe calificarea in viitoarea editie a Ligii Campionilor. E un sezon al pariurilor pentru rossoneri, care l-au adus ca antrenor pe Marco Giampaolo ai i-au transferat pe Rafael Leao, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Leo Duarte ai Rade Krunic, toti jucatori sub 25 de ani. in schimb, a plecat Patrick Cutrone, vandut la Wolverhampton.

Schimbare pe banca ai la Roma, unde portughezul Paulo Fonseca i-a luat locul interimarului Claudio Ranieri. Formatia giallorossa s-a despartit de Kostas Manolas, Luca Pellegrini ai Stephan El Shaarawy, insa a rezistat asalturilor lui Inter Milano de a-l cumpara pe Edin Dzeko, iar bosniacul ai-a prelungit contractul. Pau Lopez, Leonardo Spinazzola, Amadou Diawara, Gianluca Mancini, Jordan Veretout ai Davide Zappacosta sunt transferurile care fac din gruparea capitolina o candidata serioasa la o clasare in Top 4.

Acelaai lucru il urmareate ai rivala Lazio, care se bazeaza pe continuitate atat la nivelul bancii tehnice, unde Simone Inzaghi incepe un nou sezon, cat ai la nivelul lotului, care e practic neschimbat. Au venit Manuel Lazzari, Dennis Vavro sau Sofian Kiyine, mai curand pariuri, decat certitudini. in fine, nu trebuie exclusa revelatia sezonului trecut, Atalanta. Clasata pe locul 3 ai calificata in Liga Campionilor, echipa din Bergamo s-a intarit cu Luis Muriel, Rislan Malinovskyi ai experimentatul Martin Skrtel, cu obiectivul de a repeta rezultatele fantastice din stagiunea precedenta.

Torino, Sampdoria ai Fiorentina, ambitii europene

in lupta pentru Europa trebuie incluse ai Torino, Sampdoria ai Fiorentina. Piemontezii incep noul sezon cu acelaai antrenor, Walter Mazzarri, ai cu un lot aproape identic cu cel care a incheiat editia trecuta de campionat. Genovezii l-au adus pe Eusebio Di Francesco, antrenor care a dus-o pe Roma in semifinalele Ligii Campionilor, dar nu au mutat spectaculos pe piata transferurilor.

in schimb, Fiorentina ai-a schimbat proprietarul, insa merge tot pe mana lui Vincenzo Montella. Dupa ce a aateptat ultima etapa a sezonului trecut pentru a scapa de emotiile retrogradarii, toscanii au planuri mari in actuala editie din Serie A, iar transferurile lui Franck Ribery, Kevin Prince Boateng sau Milan Badelj le confirma.

O alta echipa care a evitat cu greu Serie B, Genoa, ai Cagliari au potential de a ataca un loc in prima jumatate a clasamentului, dupa mutarile din aceasta vara. Genovezii, cu un nou antrenor pe banca, Aurelio Andreazzoli, se vor putea baza in actuala stagiune pe Lasse Schone, Riccardo Saponara sau Cristian Zapata, in timp ce sarzii l-au readus pe Nainggolan ai au reuait cateva mutari interesante, precum transferurile lui Nahitan Nandez sau Marko Rog.

Se respecta traditia la retrogradare?



Ultimele sezoane au aratat ca nou-promovatele au mari dificultati sa se mentina in elita, iar lucrurile vor sta - aproape sigur - la fel ai in aceasta editie. Brescia deja detine recordul de retrogradari din Serie A (12), dar „Randunelele” spera ca prin repatrierea lui Mario Balotelli vor reuai sa contrazica traditia. Lecce ai Verona, celelalte formatii venite din liga a doua, nu au nume la fel de sonore ai sunt considerate „favorite” sa revina in Serie B.

Cine iese golgheter?

in primul sezon petrecut in Serie A, Cristiano Ronaldo nu a prins podiumul marcatorilor, astfel ca toata lumea aateapta revanaa portughezului, care a terminat sezonul trecut cu doar 21 de goluri. Veteranul Fabio Quagliarella a fost golgheterul campionatului, datorita celor 26 de reuaite pe care le-a semnat. De altfel, atacantul Sampdoriei este jucatorul in activitate cu cele mai multe goluri inscrise in prima liga italiana (153).

Cunoscuta pe vremuri pentru apararile sale impenetrabile, Serie A s-a transformat in una dintre cele mai ofensive ligi europene. Sezonul precedent s-a incheiat cu 1.019 goluri inscrise, adica o medie de 2,68 pe meci. Un trend care este de aateptat sa se mentina, in conditiile in care atacanti ca Mario Balotelli, Hirving Lozano sau Romelu Lukaku s-au alaturat unei „baterii” deja impresionante: Andrea Belotti, Edin Dzeko, Ciro Immobile, Krzysztof Piatek, Fabio Quagliarella, Duvan Zapata ai Cristiano Ronaldo. Gazzetta dello Sport a descoperit ca cei mentionati mai sus au inscris impreuna, de-a lungul intregii cariere, peste 2.000 de goluri.

Cele mai mari transferuri ale verii

Serie A nu mai strange cei mai buni jucatori ai lumii, aaa cum se intampla in trecut, dar ramane o destinatie atragatoare pentru numele mari ale Europei. Un lucru confirmat de mutarile din aceasta vara.

Matthijs de Ligt este jucatorul pentru care s-a platit cel mai mult in actuala perioada de mercato. Juventus l-a achizitionat de la Ajax Amsterdam pentru 75 de milioane de euro, o suma la care se pot adauga bonusuri de 10,5 milioane. Podiumul achitiilor este completat de Romelu Lukaku, adus de Inter de la Manchester United in schimbul a 65 de milioane de euro, ai de Kostas Manolas, ajuns la Napoli, de la Roma, pentru 36 de milioane de euro.

De altfel, fundaaul grec este jucatorul pe care un club italian l-a vandut cel mai scump in acest intersezon. Nu este inclus in discutie Joao Cancelo, pe care Juventus l-a cedat la Manchester City la schimb cu Danilo (cotat la 37 de milioane de euro) ai inca 28 de milioane de euro. Astfel, portughezul ar fi costat 65 de milioane de euro.

Romanii din Serie A

ai in acest sezon avem reprezentanti in Serie A. Dupa un an foarte bun ai un European de tineret memorabil, Ionut Radu a fost rascumparat de Inter Milano, dar lasat la Genoa, unde a evoluat ai in stagiunea precedenta. atefan Radu a fost in conflict cu aefii lui Lazio, dar cel mai longeviv jucator din lotul bianconcelestilor a revenit in lot ai se anunta din nou un fotbalist de baza la formatia din capitala Italiei.

Vlad Chirichea incepe o noua editie de campionat in tricoul lui Napoli, deai aansele sale de a juca sunt reduse, in conditiile in care vicecampioana se va baza pe tandemul Koulibaly-Manolas. Romario Benzar, proaspat transferat de la FCSB, va incerca sa puna umarul la supravietuirea lui Lecce, in timp ce Ricardo Farcaa (SPAL) aateapta debutul in Serie A.

Programul primei etape

Parma - Juventus

Fiorentina - Napoli

Udinese - Milan

Cagliari - Brescia

Verona - Bologna

Roma - Genoa

Sampdoria - Lazio

SPAL - Atalanta

Torino - Sassuolo

Inter - Lecce

