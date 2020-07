Mesajul transant al lui Ciro Immobile catre fanii lui Lazio: "Va cer sa-mi lasati familia in pace!"

Tensiunea de la Lazio a atins cote maxime.

Ciro Immobile, cel mai bun marcator al echipei a ajuns sa fie contestat de catre fanii italieni. Dupa infrangerea in fata celor de la Sassuolo, suporterii nu au mai rezistat si i-au jignit de jucatori. Fotbalistul italian le-a cerut ultrasilor sa nu ii mai injure familia, dupa ce acestia au jignit-o pe sotia lui, Jessica.

"Probabil ca cineva are memoria scurta. Va cer sa-mi lasati familia in pace. Daca vreti sa scrieti lucruri rele si insulte, faceti-o direct catre mine. Familia mea nu are nimic de-a face. Va multumesc!", a fost mesajul lui Immobile pe retelele de socializare.

Inainte de reluarea meciurilor, Lazio a fost la 1 punct in spatele liderului Juventus. Dupa pandemie, echipa de pe Olimpico a obtinut 4 infrangeri si doua victorii, astfel ca a ajuns la 8 puncte in spatele "Batranei Doamne".

Immobile este cel mai bun marcator din campionatul italian. Atacantul lui Lazio a marcat 29 de goluri in 31 de partide si are sanse sa castige Gheata de Aur.