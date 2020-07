Ea e "ARMA SECRETA" a lui Lazio in cursa pentru titlu cu Juve. DOCTORITA cu ochi albastri care te apropie de INFARCT

Mijlocasul sarb Milinkovic-Savic se iubeste cu o conationala care a studiat medicina.

Lazio Roma incearca sa intrerupa suprematia lui Juventus in Serie A, iar una dintre principalele arme este Sergej Milinkovic-Savic, jucatorul cu cea mai mare cota de piata din lotul lui Simone Inzaghi, sarbul fiind evaluat la 64 de milioane de euro.

Dupa victoria cu Torino (2-1) de marti si inainte de duelul cu AC Milan de sambata, lazialii au primit o zi libera, in care Stefan Radu si compania s-au bucurat din plin de compania sotiilor sau iubitelor. In cazul lui Milinkovic-Savic, acesta a reusit chiar sa faca o scurta escapada romantica in Insulele Pontine, una dintre destinatiile turistice cele mai apreciate din Italia.

Bineinteles, Sergej a avut-o langa el pe frumoasa sa iubita, Natalija Ilic, cu care formeaza un cuplu inseparabil din 2017 incoace. Bruneta cu ochi albastri e o prezenta spectaculoasa pe retelele de socializare, contul ei de Instagram fiind plin de fotografii sexy. De mentionat e faptul ca, inainte de a se muta la Roma, Natalija a studiat medicina la universitatea din Novi Sad, astfel ca nu i-a fost greu sa-si gaseasca ceva de lucru in capitala Italiei.