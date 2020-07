VIDEO | SCENE SOCANTE! Un jucator de la Lazio si-a MUSCAT un adversar! 

Chiar daca a plecat de la Liverpool, "canibalul" Luis Suarez continua sa nu mearga singur.

Fundasul dreapta Patric s-a nascut in Spania si a debutat la nivel profesionist in tricoul echipei secunde a celor de la FC Barcelona. A prins doar un meci la prima echipa a catalanilor, intr-o infrangere cu Ajax din 2012. Atunci, Patric il inlocuia pe Carles Puyol.

In 2015 fundasul a ajuns la Lazio si a jucat de atunci in peste 70 de partide. Nu s-a remarcat cu prea multe de-a lungul carierei, dar a reusit aseara sa intre in atentia tuturor!

In minutul 93 al partidei dintre Lecce si Lazio, fundasul romanilor l-a muscat de mana pe Giulio Donati, spre stupefactia adversarilor! Arbitrul l-a eliminat imediat pe Patric, iar acesta va primi probabil o suspendare indelungata.

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2020

Gestul lui Patric aminteste de Luis Suarez, uruguayanul care si-a muscat de trei ori adversarii! Victimele sale au fost Otman Bakkal, de la PSV, Branislav Ivanovic, de la Chelsea, si Giorgio Chiellini, fundasul Italiei. Suarez s-a cumintit din 2014 incoace si nu a mai muscat niciun alt adversar.

Victima lui Patric a oferit si el un moment surprinzator in urma cu trei ani, cand si-a turnat apa in sort chiar pe marginea terenului.