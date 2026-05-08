UTA Arad - Csikszereda 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Arădenii o pot egala pe FCSB

Cum au sarbatorit italienii dupa ce au castigat EURO 2020! Imagini de senzatie din vestiarul lui Mancini! Daniele de Rossi a facut show

Daniele De Rossi SE RETRAGE! Vrea sa devina antrenor. Surpriza uriasa: unde poate ajunge!

"A VENIT GLADIATORUL" Daniele De Rossi a ajuns la noua echipa, iar fanii au luat-o razna inca de pe aeroport! Unde vrea sa-si incheie cariera

Daniele De Rossi, demis de la AS Roma după doar patru etape din Serie A!

Transfer BOMBA pentru Daniele De Rossi! Capitanul Romei poate deveni coleg cu Alexandru Mitrita! Mutarea anuntata de italieni!

Unde ajunge Daniele De Rossi, legenda Romei, dupa o viata pe Olimpico! Transfer de senzatie: merge sa fie idol pentru unii dintre cei mai fanatici suporteri din lume

Daniele De Rossi, noul antrenor de la Genoa / Foto: Facebook Genoa CFC

Contractul tehnicianului Daniele De Rossi cu Genoa s-a prelungit automat după ce „grifonii” s-au salvat matematic de la retrogradarea în Serie B.

Daniele De Rossi, reacție despre viitorul său la Genoa

Vechiul angajament era valabil până pe 30 iunie 2026. Genoa a scăpat de orice emoție pe 4 mai, când Cremonese a pierdut cu 1-2 pe teren propriu contra lui Lazio.

Anterior, Genoa obținuse un egal, 0-0, pe terenul celor de la Atalanta. Daniele De Rossi s-a arătat bucuros de faptul că va continua pe banca „rossoblu”.

De Rossi: „S-a mai relaxat o parte din tensiune”

De Rossi a vorbit despre subiect la conferința de presă premergătoare meciului Fiorentina - Genoa de duminică, 10 mai.

„Vorbim despre asta de luni de zile (n.r.- despre prelungirea automată a contractului). Nu s-a schimbat nimic. Am fost în siguranță o vreme, dar după ce s-a terminat Cremonese-Lazio, s-a mai relaxat o parte din tensiune. Și asta e plăcut.

Antrenez de puțin timp și, ca orice antrenor, trăiesc pentru a-mi atinge obiectivele”, a declarat Daniele De Rossi, conform tuttomercatoweb.com.