Contractul tehnicianului Daniele De Rossi cu Genoa s-a prelungit automat după ce „grifonii” s-au salvat matematic de la retrogradarea în Serie B.
Daniele De Rossi, reacție despre viitorul său la Genoa
Vechiul angajament era valabil până pe 30 iunie 2026. Genoa a scăpat de orice emoție pe 4 mai, când Cremonese a pierdut cu 1-2 pe teren propriu contra lui Lazio.
Anterior, Genoa obținuse un egal, 0-0, pe terenul celor de la Atalanta. Daniele De Rossi s-a arătat bucuros de faptul că va continua pe banca „rossoblu”.
De Rossi: „S-a mai relaxat o parte din tensiune”
De Rossi a vorbit despre subiect la conferința de presă premergătoare meciului Fiorentina - Genoa de duminică, 10 mai.
„Vorbim despre asta de luni de zile (n.r.- despre prelungirea automată a contractului). Nu s-a schimbat nimic. Am fost în siguranță o vreme, dar după ce s-a terminat Cremonese-Lazio, s-a mai relaxat o parte din tensiune. Și asta e plăcut.
Antrenez de puțin timp și, ca orice antrenor, trăiesc pentru a-mi atinge obiectivele”, a declarat Daniele De Rossi, conform tuttomercatoweb.com.
- 26 de meciuri a strâns Daniele De Rossi la Genoa ca antrenor, dintre care 9 au fost victorii, 7 remize și 10 înfrângeri.
- 14 este locul pe care îl ocupă Genoa în Serie A după 35 de etape cu 40 de puncte.