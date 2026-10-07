Florin „Rambo” Lambagiu și Cristian Ristea se întâlnesc în main event, patru luptători intră în cursa pentru Japonia, iar Albert Enache și Hugo Villeneuve luptă pentru titlul european ISKA. Legendarul Remy Bonjasky revine în România pentru a urmări luptele din ring.

După patru ani, Cătălin Moroșanu readuce Dynamite Fighting Show în orașul său natal pentru o seară cu mize internaționale. Primele două gale DFS organizate la Iași, în 2019 și 2022, au fost sold out. În această vineri, povestea continuă cu dueluri care pot deschide un nou capitol în carierele sportivilor din ring.

Florin „Rambo” Lambagiu revine în fața propriilor suporteri pentru confruntarea cu Cristian Ristea, un adversar cu experiență în Glory. Cei doi vor lupta fără limită de greutate în meciul principal al galei. Pentru Rambo, susținerea publicului de acasă va conta într-un duel în care fiecare schimb de lovituri poate decide rezultatul. Ambii au promis că duelul se va termina prin KO, astfel că deznodământul va fi unul spectaculos.

Programul turneului piramidal

Sebastian Lutaniuc, Vasile Corcodel, Aaron Măcăilă și Becali Bodescu sunt cei patru participanți ai turneului piramidal de calificare K-1 la categoria −90 de kilograme. Tragerea la sorți a stabilit și semifinalele: Sebastian Lutaniuc vs. Vasile Corcodel și Aaron Măcăilă vs. Becali Bodescu

Învingătorii vor merge în finală, care se va desfășura în aceeași seară, iar câștigătorul piramidei va obține șansa de a lupta în decembrie într-o gală K-1 din Asia. O victorie îi va aduce acestuia calificarea în K-1 Final 16 World Grand Prix din 2027.

Gala de la Iași va pune la bătaie și un titlu al uneia dintre cele mai cunoscute versiuni din kickboxul profesionist mondial. Albert Enache îl va înfrunta pe francezul Hugo Villeneuve într-o confruntare pentru titlul european ISKA. Sportivul echipei Né Pour Combattre vine la Iași cu obiectivul de a pleca acasă cu centura. Enache va avea de partea sa publicul român într-un meci care aduce o miză continentală pe fight cardul DFS 32.

Pe lângă meciul principal și semifinalele turneului K-1, gala îi aduce în ring pe:

Albert Enache vs. Hugo Villeneuve

Marius Rotaru vs. Mădălin Mogoș

Emi Lupașcu vs. Damir Popovici

Denisa Vulpe vs. Maria Chișca

Andrei Leuștean vs. Jaiteh Bubu Ndow

Seara va include și finala piramidei K-1, între câștigătorii celor două semifinale.

Biletele pentru DFS 32 – Bătălia Moldovei sunt disponibile pe Bilete.ro, iar prețul unui acces normal în sală este de 100 de lei. Gala este programată în direct pe Pro Arena, vineri, 9 octombrie, de la ora 20:00. Cântarul oficial va putea fi urmărit pe același post joi, 8 octombrie, de la ora 17:00, dar și fizic la Palas Mall din Iași.