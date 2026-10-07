Ce repede se schimbă relațiile dintre oameni! Cazul Jorge Jesus – Cristiano Ronaldo reconfirmă această realitate.

În sezonul trecut, cei doi au cucerit fotbalul saudit, la Al-Nassr Riad. În primul său sezon la această formație, tehnicianul de 72 de ani, instalat la cererea expresă a lui CR7, a reușit să-l facă pe Cristiano campion în Saudi Pro League. A fost obiectivul după care starul de 41 de ani a tot alergat, din ianuarie 2023 încoace, de când a semnat cu Al-Nassr.

După succesul colaborării din Asia, Jorge Jesus a făcut pasul spre naționala Portugaliei, după Mondialul american. Din nou, la recomandarea lui Ronaldo. De această dată însă, prietenia dintre cei doi s-a stricat zgomotos, după un scandal care face ravagii în lumea fotbalului.

Jorge Jesus, ironic la adresa lui Ronaldo: „N-am văzut ce a scris“

După doar al doilea meci al lui Jesus la echipa națională, 2-1 cu Norvegia în Nations League, Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei. Motivul? În opinia sa, selecționerul și-a bătut joc de el, trimițându-l la încălzire timp de o repriză întreagă, fără să-l și introducă, ulterior.

Această telenovelă a oferit un nou episod, după ce CR7 a publicat o scrisoare kilometrică, în care l-a acuzat pe Jorge Jesus că una a zis, alta a făcut. În două rânduri chiar! Chiar și așa, Ronaldo a subliniat că vrea să mai joace pentru echipa națională și că va accepta orice pedeapsă pe care o va decide federația, în cazul plecării sale de la cantonament.

Firește, textul publicat de Ronaldo s-a rostogolit în presa mondială. Iar jurnaliștii au luat legătura cu Jorge Jesus, pentru a afla punctul său de vedere vizavi de acuzațiile lansate de Ronaldo. Replica selecționerului? Una prin care l-a luat pe Cristiano la mișto!

„N-am văzut ce a scris. Am fost, la Leiria, să văd meciul naționalei Under 21 cu Cehia. O să am timp să citesc ce a scris Ronaldo și să mă pun la punct cu toate detaliile“ a fost singurul comentariu făcut de Jorge Jesus.

În acest context, e foarte greu de crezut că Ronaldo va fi rechemat la echipa națională, cât timp actualul selecționer va fi în funcție. În primele sale patru partide pe banca Portugaliei, Jorge Jesus a bătut tot: 1-0 cu Țara Galilor acasă, 2-1 cu Norvegia în deplasare, 4-2 cu Danemarca în deplasare și 2-1 cu Norvegia acasă.