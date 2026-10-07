Victor Pițurcă, liber de contract din 2020, a recunoscut că se gândește la posibilitatea de a prelua din nou „tricolorii”, în contextul rezultatelor slabe din debutul Ligii Națiunilor.

România a pierdut primele patru meciuri din grupă, iar viitorul lui Gică Hagi a ajuns sub semnul întrebării. FRF a transmis însă că îl susține în continuare pe actualul selecționer. După eșecul cu Suedia, Hagi a anunțat că își va clarifica în perioada următoare situația la națională.

Victor Pițurcă, despre revenirea la națională „Tu crezi că eu nu mă gândesc?”

Pițurcă, ajuns la 70 de ani, a avut trei mandate la prima reprezentativă, între 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014. Întrebat dacă ar accepta o nouă provocare, fostul selecționer a lăsat ușa deschisă.

„Nu știu ce să zic. Dacă aș fi pus în fața faptului împlinit… nu știu care ar fi reacția. În momentul de față îmi spun că trebuie să stau liniștit, să-mi văd de treaba mea. Este un stres fantastic să fii antrenorul echipei naționale a României.

Un profesionist ar trebui să preia o echipă și când se află într-o situație grea, să demonstrezi. Eu la echipa națională am construit echipe, nu am găsit echipe deja făcute.

Tu crezi că eu nu mă gândesc? «Băi, dar dacă aș veni eu la echipa națională? Ce aș realiza, ce aș face?». Te gândești, normal că te gândești. Nu ai cum să nu te gândești. Este greu la echipa națională chiar dacă dispui de jucători buni”, a declarat Pițurcă, potrivit Fanatik.

Pițurcă este fără contract din ianuarie 2020, când s-a despărțit de Universitatea Craiova. Ultima sa experiență la națională s-a încheiat în 2014. În cele trei mandate, a condus România la EURO 2000 și EURO 2008.