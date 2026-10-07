Într-o perioadă în care echipa națională suferă crunt cu Gheorghe Hagi (61 de ani) pe bancă, alți antrenori români fac furori cu echipele lor de afară.

Firește, Cristi Chivu (45 de ani) e de departe cel mai bine cotat tehnician român, la ora actuală, având în vedere ce a făcut la Inter Milano. Dar și în Asia, avem români care și-au câștigat locurile în topul antrenorilor din zona Golfului Persic. Răzvan Lucescu e un exemplu, în acest sens.

La precedenta sa ședere în Orient, la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), Lucescu jr a câștigat Champions League, în 2019. Acest rezultat i-a făcut pe șefii clubului Al-Sadd Doha (Qatar) să apeleze la serviciile românului, în această vară, după plecarea lui Roberto Mancini. Pentru că arabii au conisderat că Răzvan e cel mai nimerit antrenor, în încercarea lor de a-și îndeplini obiectivul suprem: câștigarea Ligii Campionilor pentru a treia oară, după victoriile din 1989 și 2011.

Răzvan Lucescu, ales „Antrenorul lunii“. De două ori!

Din păcate pentru Al-Sadd, debutul lui Răzvan Lucescu în actuala ediție a Ligii Campionilor n-a fost conform așteptărilor. Din contră! În prima etapă din grupa extinsă de 16, zona vest, formația din Doha a fost zdrobită de Esteghlal Teheran (Iran) cu 3-0.

În schimb, pe plan intern, Al-Sadd, cu Răzvan Lucescu pe bancă, n-are rivală! În primele cinci meciuri, disputate în campionat și în cupă, echipa a bătut tot: cinci victorii, golaveraj 21-8! Cu acest bilanț, Al-Sadd ocupă primul loc în clasamentul Qatar Stars League și e calificată în finala competiției KO, programată pentru 11 decembrie.

Datorită parcursului intern al echipei sale, Răzvan Lucescu a fost premiat acum de „Qatar Stars League Foundation“, for care organizează prima ligă. Potrivit anunțului oficial, românul a fost ales „Antrenorul lunii“. De două ori! Atât pentru august, cât și pentru septembrie.

La categoria „Cel mai bun fotbalist“, premiul i-a revenit lui Akram Afif, starul echipei pe care o pregătește Răzvan Lucescu. Internaționalul din Qatar, cotat la 8 milioane de euro, a avut 4 meciuri în actuala ediție de campionat. Bilanțul său: 5 goluri și 4 pase de gol.

În următoarea etapă din Qatar Stars League, vineri (ora 20:00, ora României), e programat duelul Răzvan Lucescu – Cosmin Contra, în partida Al-Sadd – Al-Arabi din runda a 5-a.