Inter a pierdut puncte prețioase în cursa din Serie A, după o remiză tensionată, 1-1, în fața celor de la Atalanta. Partida disputată sâmbătă a lăsat în urmă un val de furie care îl vizează direct pe centralul Gianluca Manganiello, a cărui prestație a fost analizată dur de către italieni.

Momentul critic s-a petrecut în minutul 41 al meciului de pe San Siro. Giorgio Scalvini a intervenit târziu și l-a lovit pe Davide Frattesi, însă Manganiello a lăsat jocul să continue. Această decizie a fost catalogată drept o eroare gravă, având în vedere că astfel de contacte au fost sancționate constant în ultimele sezoane.

„Scorul de 1-1 poate fi acceptat, dar penalty-ul neacordat nu. După Inter-Atalanta, polemica continuă să se extindă, iar analiza este clară: în viziunea șefilor arbitrajului, a fost legitim să se lase jocul să continue la contactul Sulemana-Dumfries, dar a fost o greșeală să nu se fluiere pe teren acel contact al lui Scalvini asupra lui Frattesi, care în ultimii ani a dus mereu la penalty, în timp ce ieri, în mod eronat, nu a fost cazul. Manganiello este mai acuzat decât Gariglio, cel din camera VAR, pentru faza din careul oaspeților: arbitrul din Pinerolo trebuia să evalueze corect acea lovitură întârziată asupra interistului”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.

Ce urmează pentru Gianluca Manganiello

Erorile comise sâmbătă vor avea consecințe imediate pentru centralul din Pinerolo. Șefii arbitrajului au stabilit deja primii pași pentru a sancționa prestația acestuia, care a fost considerată sub standardele cerute la acest nivel.

Manganiello va fi supus unei perioade de rotație forțată, ceea ce înseamnă că va fi scos din delegările pentru meciurile următoare. El va lipsi de la centru în etapele viitoare și este de așteptat să revină pe gazon abia după pauza competițională. Mai mult, există posibilitatea ca acesta să fie delegat în Serie B pentru a-și recupera forma, în locul partidelor din prima ligă. Tăcerea lui Gariglio din camera VAR a fost, de asemenea, notată negativ, deoarece un astfel de contact evident ar fi trebuit să ducă la o intervenție rapidă și la corectarea deciziei din teren.