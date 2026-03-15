Inter a fost egalată în minutul 82, după un gol controversat reușit de Nikola Krstovic. Înainte ca muntenegreanul să trimită mingea în poartă, Kamaldeen Sulemana, jucătorul Atalantei, l-a împins pe fundașul lui Inter, Denzel Dumfries.

Cristi Chivu, suspendat la Fiorentina - Inter

Centralul Gianluca Manganiello a lăsat jocul să meargă și a validat golul Atalantei. Cristi Chivu a protestat pe margine și a primit în primă fază cartonașul galben. Ulterior, a venit și confirmarea din camera VAR, moment în care antrenorul lui Inter a răbufnit din nou și a strigat către arbitru: "A fost fault!".

Chivu a văzut al doilea cartonaș galben și nu a mai putut urmări ultimele minute ale meciului de pe bancă.

Având în vedere că a fost o eliminare venită după două cartonașe galbene, Cristi Chivu va fi suspendat, cel mai probabil, o singură etapă. Inter nu îl avea astfel pe bancă la partida cu Fiorentina, din deplasare, programată duminică, 22 martie, de la ora 21:45.

Pe lângă suspendare, Cristi Chivu ar putea primi și o amendă de câteva mii de euro.

Chivu va reveni pe banca tehnică după pauza pentru meciurile echipelor naționale, pe 5 aprilie, când Inter va primi vizita celor de la AS Roma.

După pasul greșit făcut contra Atalantei, Inter are un avans de 8 puncte față de a doua clasată AC Milan, însă distanța s-ar putea micșora la 5 lungimi în cazul în care marea rivală din oraș va învinge Lazio, în această seară.

Ședință de două ore în vestiar cu șefii lui Inter

Potrivit presei italiene, imediat după finalul partidei, Cristi Chivu s-a închis în vestiar alături de staff-ul tehnic și conducerea clubului.

La discuție au participat președintele Giuseppe Marotta, directorul sportiv Piero Ausilio și oficialul clubului Riccardo Ferri.

Întâlnirea a durat aproximativ două ore, iar în urma acesteia s-ar fi luat decizia ca nimeni de la Inter să nu ofere declarații la finalul partidei.

Furia celor de la Inter a fost provocată de două episoade din repriza a doua: intervenția lui Sulemana asupra lui Dumfries înaintea golului marcat de Krstovic și un penalty cerut de nerazzurri după un contact între Scalvini și Frattesi în careu.