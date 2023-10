Primul condamnat în cazul pariurilor din Italia!

Cazul a luat naștere atunci când anchetatorii au verificat tranzacțiile unor site-uri de jocuri de noroc care funcționau fără licență și au descoperit numele lui Nicolo Fagioli (22 de ani). Astfel de infracțiuni se soldează, de obicei, cu o amendă, dar pentru că Fagioli este un sportiv profesionist, pedeapsa poate fi mai grea.

După Fagioli, mai multe nume importante ale fotbalului din peninsulă au ieșit la lumină. Sandro Tonali de la Newcastle și Nicolo Zaniolo de la Aston Villa au fost puși sub acuzare. Cei doi jucători au fost săltați chiar în timpul cantonamentului pe care selecționata Italiei îl desfășura la complexul Centro Federal din Coverciano. Ancheta urmează să fie soluționată în zilele următoare, conform Federației Italiene de Fotbal. Nicola Zalewski de la AS Roma, perla lui Jose Mourinho de doar 22 de ani, este și el suspect.

Conform Fabrizio Romano, mijlocașul lui Juventus, Nicolo Fagioli a fost condamnat pentru 7 luni de închisoare, decizie luată de Procuratura din Torino. Pedeapsa este mul mai mică decât se estima inițial. Fagioli riscând până la trei ani de închisoare.

???????????? BREAKING: Juventus midfielder Nicoló Fagioli will be banned for 7 months, reports Sky Sport.

Decision approved by Turin Prosecutor's Office for betting on illegal platforms — to be announced soon. pic.twitter.com/D27VSYF0pS