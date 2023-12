Sâmbătă, Sampdoria a învins Lecco, scor 2-0, în runda a 16-a din Serie B, iar ambele goluri au fost marcate de Sebastiano Esposito, un atacant în vârstă de 21 de ani, care este împrumutat de la Inter Milano.

Andrea Pirlo, zdruncinat serios de propriul jucător. Imagini inedite din Italia

După al doilea gol marcat, Esposito a mers la banca tehnică și l-a zdruncinat serios pe Andrea Pirlo într-o explozie de bucurie. Ulterior, atacantul și-a îmbrățișat antrenorul, care a părut și el inițial surprins de modul în care elevul său sărbătorește.

La finalul meciului, Pirlo a vorbit despre gestul inedit al lui Esposito și i-a oferit câteva sfaturi.

"Am o relație frumoasă cu el, la fel cum am și cu ceilalți jucători. Încerc să îl motivez pentru că este un jucător de calitate și trebuie să ofere mai mult. La ce calități are nu poate să fie mulțumit așa.

Trebuie să facă mai mult și să aibă ambiția de a juca mai sus. Trebuie să își îmbunătățească piciorul stâng. Nu și-l folosește prea mult și e nevoie de el pentru a fi mai periculos în fața porții", a spus Andrea Pirlo, citat de Football Italia.

Esposito a crescut în academia lui Inter și a strâns 15 meciuri la prima echipă. Atacantul a fost împrumutat de-a lungul timpului la Spal, Venezia, Basel, Anderlecht, Bari și Sampdoria.

După victoria cu Lecco, Sampdoria ocupă locul 11 în Serie B, cu 19 puncte, la opt lungimi în spatele ultimei poziții care duce în play-off-ul de promovare.