Inter Milano o conduce pe AS Roma cu scorul de 5-2 pe arena San Siro. Partida se află în desfășurare, în minutul 77. Înaintea fluierului de start, președintele nerazzurrilor a abordat un subiect fierbinte din fotbalul peninsular: criticile aspre primite de Alessandro Bastoni după eliminarea echipei naționale a Italiei de la Cupa Mondială.

Oficialul clubului milanez a luat atitudine împotriva valului de reproșuri la adresa fundașului central, subliniind presiunea exagerată pusă pe umerii jucătorului.

„Linșajul la adresa lui este rușinos, ca și cum ar fi vinovat de cine știe ce. Eliminarea de la Mondial are origini mai îndepărtate, dar dincolo de asta nu merită un asemenea tratament. Se mai greșește în viață, în schimb în Italia toți trebuie să devenim psihologi, experți în fotbal, fără să știm cu ce om și cu ce profesionist avem de-a face. A greșit, dar este normal să te lovești de o asemenea situație la vârsta lui”, a transmis Marotta.

Reacția publicului milanez

Deși în spațiul public s-a speculat o posibilă plecare a apărătorului, președintele a respins categoric zvonurile legate de un eventual transfer.

„Bastoni este un patrimoniu al lui Inter și al fotbalului italian și îl considerăm ca atare. Citeam că pentru el este aproape obligatoriu să lase acest tricou, dar nu există aceste extreme. Apoi, ca în cazul tuturor jucătorilor, vor fi chestiuni pe care le vom aborda mai târziu”, a mai spus conducătorul.

Răspunsul suporterilor prezenți la meci nu s-a lăsat așteptat. În minutul 58 al partidei cu AS Roma, la scorul de 4-1 pentru Inter, Bastoni a fost înlocuit cu Matteo Darmian. În momentul ieșirii de pe gazon, întreg stadionul l-a aclamat, oferindu-i aplauze la scenă deschisă.