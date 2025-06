Inter Milano joacă azi de la 22:00 împotriva lui Fluminense, la Charlotte (Statele Unite), meciul din cadrul optimilor de finală ale Campionatului Mondial al Cluburilor, transmis în direct de Pro TV, Pro Arena și VOYO.



Inter Milano, formația pregătită de românul Cristian Chivu, a acces în această fază după victoria de joi, în fața formaţiei argentiniane River Plate, scor 2-0.

Inter Milano - Fluminense, de la 22:00, LIVE pe Pro TV și VOYO

"Meciul a fost jucat cu mult caracter şi dorinţă de a câştiga, de a ne atinge obiectivul, chiar dacă în prima repriză am fost puţin surprinşi de intensitatea, agresivitatea şi presiunea lor...Poate că jucătorii nu au fost atât de pregătiţi la început, dar apoi, în a doua repriză, am ridicat nivelul de intensitate ... pentru că suntem puternici, suntem competenţi, avem jucători care pot juca un astfel de joc. Pot spune că jocul a fost extraordinar din toate punctele de vedere, din momentul în care am înţeles jocul”, a spus Chivu, după victoria cu River Plate.

Inter Milano - Fluminense, de la 22:00. Alertă de furtună

La Charlotte e alertă de furtună. Chivu a lansat un apel către organizatori.



„Am aflat și eu despre alerta de furtună care s-a emis pentru astăzi. Le cer organizatorilor responsabilitate. Vreau să știm cum stau lucrurile și să avem o decizie clară, în privința meciului, până la ora 12.00 (n.r. – ora locală). Ar fi o mare problemă, dacă am ajunge la stadion și am afla acolo că meciul a fost amânat. Ca să joci aceste meciuri, la intensitate maximă, ai nevoie de o pregătire ca la carte.

Adică, trebuie să mănânci într-un fel și să bei la niște ore precise. Mai ales că acum urmează meciurile eliminatorii, care pot atinge și 120 de minute. Încă o dată, cer doar responsabilitate din partea organizatorilor, ca să n-avem surprize neplăcute“, a spus Chivu.

Inter Milano, finanțare de 350 milioane de euro



Învingătoarea meciului Inter – Fluminense va avansa, în sferturi, acolo unde va juca fie cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), fie cu Manchester City (Anglia).



Clubul lui Cristian Chivu, Inter Milano, a obţinut o finanţare de 350 de milioane de euro prin plasarea privată în SUA a unor obligaţiuni senior garantate cu scadenţa în 2030, necesare pentru rambursarea anticipată a unei obligaţiuni cu randament ridicat scadentă în 2027, a anunţat joi finalista Ligii Campionilor.