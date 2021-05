Interviu sincer al lui Mane! Starul lui Liverpool a recunoscut: "Este cel mai rau sezon al meu!" Ce a spus despre forma slaba a echipei

Atacantul senegalez a reusit sa marcheze de 14 ori in aceasta stagiune, dar este nemultumit de prestatia sa.

Sadio Mane spune ca sezonul 2020-21 a fost cel mai slab sezon din intreaga sa cariera si nu poate sa-si explice forma dezamagitoare prin care trece Liverpool. Atacantul ajuns la 30 de ani nu a reusit sa mentina acelasi randament ca in sezoanele trecute, iar detinatoarea titlului, Liverpool a avut o decadere uriasa fata de stagiunea precedenta.

"Cormoranii" au suferit nenumeroase probleme cu accidentarile si si-au pierdut din prospetimea lotului.

Echipa lui Jurgen Klopp se claseaza pe locul 6 in Premier League si este foarte aproape sa piarda pozitia care duce in grupele Champions League.

"Este cel mai rau sezon al meu. Trebuie sa recunosc. Daca ma intrebati de ce merge rau Liverpool nu as stii sa va raspund. Am incercat tot timpul sa fiu pozitiv, chiar daca lucrurile au mers prost. Am verificat daca am ceva probleme cu corpul, daca mananc ce trebuie, dar testele au aratat ca totul e perfect. Trebuie sa inteleg ca in viata sunt urcusuri si coborasuri. O sa muncesc din greu si probabil voi trece peste aceasta stare", a spus Sadio Mane pentru Canal Plus.