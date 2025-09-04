Pe vremuri, era „trafic“ în atacul naționalei, dovadă și faptul că fotbaliști precum Ionel Dănciulescu și Claudiu Niculescu, niște marcatori prolifici, și-au agățat ghetele în cui cu câte 8 selecții!

Ce-i drept, la situația lui „Danciu-gol“ a avut o mare contribuție și conflictul cu Victor Pițurcă, zis și „Satana“ din motive care pot fi intuite ușor.

Astăzi, în campionatul intern nu mai există atacanți de talia celor care au format cuplul „N&D“ în atacul lui Dinamo, cândva. Și, din păcate, această situație lovește și echipa națională, după cum a mărturisit selecționerul Mircea Lucescu, înaintea amicalului cu Canada (mâine, ora 21.00, Arena Naționlă).

„Mă îngrijorează că nu găsesc în campionatul României ceea ce mi-aş dori. Am căutat un alt vârf, dar vârfurile noastre, cei care au mai multă experienţă la echipa naţională, şi Puşcaş şi Alibec, nu sunt. Deci, un alt vârf, în campionatul nostru... Toţi atacanţii, în general, sunt străini, care n-au cum să ajute echipa naţională. De aceea, după Campionatul European de juniori, mai mult cei de la U19 mă interesează pe mine. I-am chemat la telefon pe fiecare în parte, cerându-le să vină în campionatul României, să profite de regula de sub 20 de ani, să joace! Și, dacă confirmă şi joacă titulari în țară, atunci eu îi pot aduce la echipa naţională. Să nu aştepte să se întoarcă la echipele de club, să joace pe la echipe de divizii inferioare. Pentru că, în felul acesta, mai trec vreo 3-4 ani sau 5 ani şi ies din circuitul acesta de echipe naţionale. Dacă nu reuşim să creăm acest circuit al valorii, de fiecare dată vom ajunge în situaţia asta că nu putem să selecţionăm un jucător. Nici fundaş stâng n-am găsit. Era Opruţ, dar este încă sub control medical. L-am sunat, aseară, pe Chipciu, imediat, cu un entuziasm deosebit, a zis că vine la 8 dimineaţă. Aşa ceva avem nevoie, de astfel de jucători“, a afirmat Lucescu.

