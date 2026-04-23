Inter ar fi ajuns la un acord cu fotbalistul dorit, iar acesta ar urma să semneze în vară.

Inter a ajuns la un acord cu Tarik Muharemovic

Nerazzurrii l-au urmărit în ultimele luni pe Tarik Muharemovic, fundașul central bosniac de la Sassuolo. Gazzetta dello Sport a anunțat joi faptul că Inter Milano a ajuns la un acord de principiu cu Muharemovic, care ar urma să semneze un contract valabil cinci sezoane cu echipa antrenată de Cristi Chivu.

Inter urmează să negocieze acum o sumă de transfer cu Sassuolo. Stoperul de 23 de ani este cotat la 20 de milioane de euro și se află și pe lista lui Juventus, dar și a unor cluburi din Premier League.

Juventus deține 50% din drepturile federative ale lui Muharemovic și îl poate transfera astfel la jumătate din preț. Totuși, gruparea din Torino nu a făcut nicio mutare deocamdată, iar fotbalistul pare să prefere un transfer la Inter Milano.