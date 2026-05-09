Cristi Chivu, gata să abandoneze mutarea de milioane pentru Inter chiar dacă s-a ajuns la un acord

Având în vedere succesul pe care l-a avut Cristi Chivu la Inter, șefii clubului din Milano au încredere totală în tehnicianul român în ceea ce privește construcția lotului pentru următorul sezon. Prima mutare planificată de Chivu este aducerea unui portar în locul lui Yann Sommer, goalkeeper-ul elvețian în vârstă de 37 de ani, al cărui contract va expira la finalul sezonului.

Prima variantă luată în considerare de Cristi Chivu a fost Guglielmo Vicario, portarul celor de la Tottenham. Inter a ajuns chiar la un acord cu Vicario, însă, conform Goal, nerazzurrii bat acum în retragere și ar vrea să se bazeze pe un portar din cadrul echipei. De fapt, milanezii sunt rezervați din cauza prețului stabilit de Tottenham pentru Vicario, 20 de milioane de euro. Șefii de la Inter ar vrea ca suma să fie folosită pentru a aduce întăriri pe alte posturi.

Astfel, Josep Martinez, actuala rezervă a lui Yann Sommer, ar urma să devină prima opțiune pentru poarta lui Inter. În vârstă de 27 de ani, Martinez a fost transferat în 2024 de la Genoa pentru 14 milioane de euro.